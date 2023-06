¿Quién es la familia de Claudia Sheinbaum? Esto es lo que se sabe

¿Quién es Claudia Sheinbaum Pardo? Es la pregunta que se hacen algunos mexicanos y mexicanas en las últimas semanas, pues si bien se sabe que la única mujer aspirante de Morena a la candidatura presidencial para el 2024 ha sido jefa de Gobierno de la CDMX, jefa delegacional de la alcaldía Tlalpan y secretaria del Medio Ambiente de la capital, pocos conocen sobre su vida personal.

En diversas entrevistas, la Dra. Shienbaum ha contado que nació en la CDMX, pero que a la edad de 2 años se mudó a Naucalpan, Estado de México, en la zona conocida como Satélite, donde vivió hasta que tenía 11 años, cuando su familia regresó a la capital para vivir en Coyoacán.

Respecto a su familia, es conocido que su madre es una reconocida científica, la Dra. Annie Pardo Cemo, quien hace algunas semanas recibió el Premio Nacional de Ciencias 2022. La ex mandataria capitalina ha dicho que de su madre no sólo aprendió la vocación de académica, sino también la lucha social, pues participó en el movimiento estudiantil de 1968 y desde que era pequeña se hablaba de política en la casa.

Tanto Claudia Sheinbaum como su madre son científicas. Foto: Instagram @claudia_shein.

La familia de Claudia Sheinbaum

Por otra parte, su padre Carlos Sheinbaum, quien ya falleció, fue un ingeniero Químico por la Universidad de Guadalajara y un pequeño empresario que trabajaba en una empresa que hacía aceite para curtir pieles.

Claudia Sheinbaum es la segunda hija de Carlos Shienbaum y Annie Pardo, el mayor es su hermano Julio, quien estudió Física y fue su principal influencia para estudiar esta ciencia, actualmente él reside en Ensenada, Baja California. Asimismo, tiene una hermana pequeña que vive en Los Ángeles (Estados Unidos), y de quien se sabe poco. “Seguimos siendo muy cercanos, nos llamamos por chat porque como viven lejos no nos podemos ver, pero tenemos nuestros chats familiares”.

El padre de la Dra. Sheinbaum ya falleció. Foto: Instagram @claudia_shein.

La Física la impulsó con sus proyectos: Claudia Sheinbaum

La Dra. Sheinbaum estudió en el CCH Sur, desde el bachillerato y gracias a la influencia de un profesor se enamoró de la Física. “Mi profesor del CCH en Física me influyó mucho para estudiar Física [...]. Hacíamos muchos experimentos de Óptica, entonces jugaba mucho con espejos en la clase de Óptica y de ahí me enamoré de la Física; ya que estudias Física te das cuenta de que no todo es Óptica”, comentó Claudia Sheinbaum en entrevista para Gabriela Warkentin.

Posteriormente, continuó con sus estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en la Facultad de Ciencias estudió la carrera de Física; en el sexto semestre de la carrera decidió empezar a trabajar un proyecto que años después lo retomaría y con el cual haría un programa cuando fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México: Estufas Agroecológicas.

Claudia Sheinbaum con su hermana. Foto: Instagram @claudia_shein.

“Me gustó mucho la carrera, pero siempre quise una actividad más aplicada, me junté con varios estudiantes en la Facultad y decidimos que estaba bien la Física teórica, la Relatividad y todo lo demás, pero que queríamos Física Aplicada, entonces nos fuimos a trabajar a una comunidad rural en Michoacán desde el sexto semestre. Ahí hicimos las primeras estufas de leña eficientes”, compartió.

Su trabajo en la comunidad lo llevó hasta su tesis de licenciatura que lleva como título “Estudio termodinámico de una estufa de leña eficiente”. Posteriormente, y con el fin de hacer algo más aplicado, se fue al mundo de la ingeniería; estudió la Maestría y el Doctorado en Energía.