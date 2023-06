Ola de calor: Tecámac recomienda mantener medidas preventivas ante las altas temperaturas

El Sistema Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que en el municipio de Tecámac se alcanzarán temperaturas de 27 de grados en los próximos días, por lo que, la Coordinación de Protección Civil y Bomberos, exhortó a los habitantes a continuar implementando las medidas preventivas que recomienda la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, para evitar el golpe de calor.

Con el calor se puede presentar incremento súbito de temperatura corporal

Explicaron que las personas que sufran un golpe de calor pueden presentar incremento súbito de temperatura corporal, piel caliente y seca sin sudor, confusión, vómitos frecuentes, pérdida de conocimiento, falta de aire o problemas para respirar. Destacaron que ante esta segunda ola de calor que se registra en todo el territorio nacional, se debe poner especial cuidado con los menores de seis años, personas adultas mayores, quienes padezcan enfermedades del corazón, sobrepeso y glándulas sudoríparas.

La Coordinación de Protección Civil recomienda evitar que lomitos y michis sufran un golpe de calor. | Foto: Especial

La Coordinación de PC municipal pidió refrigerar los alimentos no perecederos, para evitar su descomposición y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón. Además, exhortó a los ciudadanos a implementar las siguientes recomendaciones básicas para proteger a las mascotas y evitar que lomitos y michis sufran un golpe de calor: mantenerlos en un lugar fresco, no expuestos directamente a los rayos del sol; tener suficiente agua para beber; no dejarlos al interior de un automóvil sin ventilación y no realizar los paseos cuando el sol este más intenso, ya que pueden sufrir daños en sus almohadillas.