Exclusiva con Xóchitl Gálvez: AMLO pasará a la historia para bien y para mal como presidente de México

Hasta el sueño se le fue a Xóchitl Gálvez después de que Marko Cortés la anunciara como uno de los perfiles con más posibilidades para convertirse en candidata del Partido Acción Nacional y de la oposición para la campaña electoral por la Presidencia de 2024. La política asegura que estaba convencida de que su destino estaba en competir por la Ciudad de México, pero que además un grupo de amigos la hizo analizar sus posibilidades de convertirse en la primera presidenta del país.

"Gente que no está en el medio político, que había leído columnas", dijo sobre las personas que la convencieron para buscara sus pros y sus contras para ser parte de la contienda electoral.

En el país cabemos todos: Xóchitl Gálvez

La panista acepta que es más conocida por los adultos y que los jóvenes no están al tanto de su labor a favor de los pueblos indígenas en el pasado para llevar electricidad o carreteras. No obstante, asegura que sus denuncias por la "Casa gris", vestirse de dinosaurio o tocar la puerta de Palacio Nacional le han dado la suficiente publicidad para que sea reconocida por las nuevas generaciones.

Indica que su perfiles idóneo para buscar la Presidencia debido a que entiende sobre la generación de energía, el cuidado del agua, el cambio climático, el tema empresarial, la administración de recursos. La aspirante a la titularidad del Poder Ejecutivo ve en el país un potencial para explotar de mejor manera los recursos para así impulsar a todas las clases económicas y permitir la movilidad social.

"Me entusiasma la idea de poder decirle a los jóvenes: "No te tienes que ir a Estados Unidos"".

Comenta que en caso de ser la candidata de Va por México y ganar las elecciones, no buscará erradicar los programas sociales que se han implementado. Añade que incluso ella votó para que estos apoyos fueran constitucionales. Apunta que su visión del país contempla que los jóvenes se capaciten para trabajar bajo las órdenes de las empresas más importantes del mundo como Tesla.

Quiere impulsar a los jóvenes del país por medio de la capacitación. FOTO: Archivo.

"Yo sí creo que los mexicanos quieren aspirar a algo más".

La única cosa en su pasado que prevé pueda ser usada en su contra es que su hermana se encuentra en la cárcel. Destaca que ella y su familia han logrado comprobar que no se encontraba en el sitio donde presuntamente cometió un delito grave, pero que esto no ha permitido su liberación. Añade que está dentro del catálogo de personas que fueron sometidas a tortura por parte de la Sedena.

"Tiene 11 en la cárcel. Ella tiene 52 años en la cárcel. La acusan de un delito de secuestro".

A raíz de esto se hizo cargo de sus sobrinas, las cuales siguieron sus pasos en la Ingeniería. Comenta también que visita a su familiar en la prisión cada 15 días.

No hubo respuesta de AMLO

Sobre la incursión que trató de hacer en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, y por la cual gano un amparo que le permite asistir al encuentro con la prensa, la senadora aseguró que no ha recibido nada más que silencio por parte del mandatario.

Lamentó que no se le haya recibido en la conferencia matutina y que el líder del país haya preferido decirle que buscara otros espacios para poder obtener el derecho de réplica en un espacio igual de grande que el que tomó él para descalificarla.

"Es incapaz de contestar un correo electrónico".

Vivió la violencia sexual por parte de un profesor cuando era joven. FOTO: Archivo.

"El maestro de matemáticas me tocó las piernas"

Uno de los momentos más difíciles en su vida, apunta, fue el llegar a la Ciudad de México desde Hidalgo, ganarse la vida trabajando a la par de llevar a cabo sus estudios en Ingeniería. Justo cuando cursaba el primer semestre de la carrera, la ahora política tuvo que experimentar que un profesor de matemáticas le tocara las piernas.

De esta agresión sexual, asegura, no supo cómo responder, debido a que además de la situación de poder que tenía el hombre sobre ella al ser el responsable de su calificación, también sintió temor de pasar por un ataque más fuerte.

"Le rehuyes, tratas de no acercártele y vives con miedo, yo viví todo el semestre con miedo".

El terminar su carrera, convertirse en una ingeniera exitosa y tener varios avances en la forma de llevar a cabo su trabajo la hizo entender que si las mujeres tuvieran un piso más parejo podrían llegar a mejores lugares en el ámbito profesional.

Sus ideas contrastan con las del presidente. FOTO: Especial.

Jóvenes Construyendo el Futuro puede mejorar

A su vez, la funcionaria cuestiona la forma en la que se lleva a cabo la integraciones de los alumnos en el colegio en los primeros semestres universitarios, debido a que se busca medir con la misma intensidad a los alumnos, sin importar sus rezagos o condiciones

"Necesitamos emparejarle el piso a los chicos de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero".

Gálvez asegura que esta es una de las carencias más importantes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro es que no se concentra en darle a los beneficiarios competencias laborales como el inglés o la computación para que puedan entrar a trabajar a empresas ligadas con mecanismos como el nerashoring.

"Yo quiero que la gente se vaya para arriba, que abandone la pobreza".

La senadora opina que el cerrar el paso a las energías renovables en México y no escuchar su propuesta sobre el sector ha ocasionado que el país pierda un potencial importante para las empresas extrajeras. En contraste, presume, las ideas que presentó al expresidente Vicente Fox cuando era el líder del país fueron atendidas, lo cual permitió levar electricidad a cinco mil personas, crear universidades interculturales.

"A mí me tocó conocer los lugares más pobres de este país".

Rechazó irse a Morena porque no le parece la forma de ser de AMLO. FOTO: Cuartoscuro.

Xóchitl Gálvez: "A mí el presidente no me va a decir que yo soy fifí"

La funcionaria descarta los señalamientos de López Obrador, quien dijo que ella trabajaba a favor de los intereses de las élites en el país. "Si el presidente hubiera escuchado, todo estaría mejor".

Rechazó cualquier señalamiento de haber sido beneficiada por el poder, debido a que le tocó venir a una comunidad rezagada, vender gelatinas a los ocho años para ayudar con los gastos del hogar, vender tamales y buscar generar recursos por diversos métodos.

"Pudimos tener un futuro brillante porque mi papá estudió para profesor de primaria, pero agarró el alcohol y se nos jodió la vida".

Gálvez asegura que aunque el mandatario acusa a los opositores de vivir bajo el privilegio, es él quien disfruta de las influencias que da el poder. Mencionó a figuras como Adán Augusto López y a Marcelo Ebrard como personajes que salieron de familias acomodadas, mientras que de Claudia Sheinbaum aseguró que ser hija de una científica le dio privilegios culturales y sociales.

Asegura que el presidente no ha escuchado las propuestas que se le han hecho. FOTO: Presidencia.

AMLO la invitó a la ser parte de Morena

Da a conocer que conoció al hoy mandatario del país durante el periodo en el que él era jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal. En esa ocasión ambos tuvieron una mesa de diálogo con otras personas para hablar de los derechos de las comunidades más marginadas.

"Negaba lo que pasada con los pueblos indígenas migrantes".

La senadora dice haber creído que el presidente sería el encargado de darle a este sector de la población los derechos que le corresponden, pero que al final se han atrasado o omitido cambios a la norma que benefician a estas personas. Acusó al mandatario de hablar de temas en los que después parece no demostrar interés.

Asegura que el presidente tiene un legítimo interés en las personas que menos tienen en el país. Contó que incluso en la campaña de 2006 la invitó a formar parte de los funcionarios que lo apoyaron en la contienda electoral para sumarse como senadora por Morena.

"Siento que a mí me gusta ser escuchada y siento que a él no se le da bien escuchar. Además siento que hubiera sido traicionar. Dijo creo que no comparto varias de las visiones".

Es una de las figuras que el presidente ha señalado en sus conferencias matutinas. FOTO: Cuartoscuro.

AMLO pasará a la historia

La política prevé que AMLO pase a la historia por sus acciones, aunque también se recordará por su autoritarismo, por desaparecer instituciones, sus críticas contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su falta de diálogo con la oposición.

"Para él solo existe una visión de país", dijo.

"Para él no tenemos nada que decir", agregó.

Indica además que no está en contra de proyectos como la Refinería Olmeca o el Tren Maya, pero que es necesario establecer lineamientos para respetar a las comunidades, así como las leyes ambientales. Añade que con el dinero que se gasta en estos proyectos se pudo atender otras carencias como la falta de medicamentos, la atención a las personas de la tercera edad, mantener las estancias infantiles o las escuelas de tiempo completo entre otros.

"Si creo que no es lo suyo administrar el dinero y no tiene gente que le diga no".

La funcionaria ha buscado conectar con los jóvenes por medio de diversas estrategias. FOTO: Archivo.

"A mí se me puede acabar la carrera política hoy y sigo siendo una mujer feliz"

La senadora asegura que además de su papel en la representación popular tiene una vida profesional, por lo que no le preocupa quedarse fuera de la política. Indica que continuaría con sus labores en la sociedad civil para ayudar a los pueblos indígenas, debido a que dice no necesitar a la administración pública para trabajar.

"Tengo un marido extraordinario, unos hijos padres, regresaría a la fundación llevaría agua a las comunidades marginadas".

Asegura que aunque se declara panista y ha participado en comicios para Acción Nacional, ni siquiera cuenta con una credencial del partido.