El día que Nino Canún fue a la Mañanera y exhibió que Peña Nieto lo castigó: “¡A un presidente nunca se le dice no!”

Esta mañana México despertó con la muerte del periodista y conductor de televisión Nino Canún. El titular del famoso programa Y usted, ¿qué opina? Tenía 82 años de edad y falleció por padecer fuertes problemas respiratorios. El comunicador había permanecido fuera de los medios de comunicación tras su exitosa emisión transmitida en la década de 1990, y durante una de sus últimas apariciones públicas que hizo explicó el motivo de su veto.

Fue en la conferencia de prensa Mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador en enero de 2019, donde Nino, uno de los conductores de televisión más famosos en la historia contemporánea del país, acusó que fue por culpa del entonces recién electo presidente Enrique Peña Nieto, que fue congelado de los medios.

Nino Canún murió a los 82 años de edad. Foto: Archivo

Cuando Peña Nieto gritó y castigó a Nino Canún

Durante la sesión de preguntas que AMLO dedica a la mayor parte de su conferencia de prensa, Nino Canún tomó la palabra y contó que tras la elección presidencial de 2012, Enrique Peña Nieto acudió a su casa para visitarlo y de paso ofrecerle ser su nuevo encargado de Comunicación Social de la presidencia de la República.

El comunicador indicó: “Enrique Peña Nieto llegó a mi casa y me dice ‘quiero que seas mi próximo director de Comunicación Social conmigo’, entonces yo le agradecí, le dije que no, que muchas gracias, que yo no sabía de eso, que cómo iba yo a ser director de comunicación. Le pidió a mi esposa Mara que lo ayudara también, y pues le dijimos que no, que muchas gracias. Entonces se levantó (de su asiento) y me dijo:

“¡A un presidente de la República nunca se le dice no!”: EPN.

Nino Canún enfatizó en la forma colérica como Peña Nieto le dijo la frase, quien después de declamarla se fue de la casa del comunicador y jamás volvió a saber nada del entonces presidente de México. “Nunca más supe de ellos y quedé vetado”.

“Aguantame el corte”

Al finalizar su denuncia, Nino Canún agradeció a López Obrador que por él había podido regresar a los medios de comunicación, luego de que había sido además el titular de varios espacios informativos tanto de radio como de televisión.

La última aparición pública de Nino Canún fue el 30 de mayo. Foto: Archivo

Y usted, ¿qué opina? que fue uno de los programas nocturnos más exitosos por los temas tratados que incluso no tenía una hora para que terminara. La polémica creada por los panelistas invitados de Canún podría extenderse hasta por más de siete horas tal como sucedió cuando tocó el tema sobre el fenómeno OVNI donde uno de los invitados fue el investigador Jaime Maussan, emisión que seguía en la mañana del siguiente día.

Una de las características por las que es recordado Nino Canún fue que en Y usted, ¿qué opina? se elevaba la polémica por lo cual el periodista mantenía la discusión a flote y pedía a la cabina y al productor una frase por lo cual también será recordado: “Aguantame el corte”. La última vez que Nino Canún fue visto en público, ocurrió el pasado 30 de mayo en una transmisión en vivo que hizo a través de su página de Facebook.

Al final de la Mañanera de este miércoles, AMLO dedicó unas palabras para el comunicador: “Un abrazo a todos los familiares de Nino Canún, un periodista de muchos años, lo recordamos con afecto, con cariño, porque en mi vida como dirigente opositor, siempre me trató con respeto, y además porque era muy escuchado en su programa de radio. No creo que haya acumulado dinero. Adiós Nino”.

