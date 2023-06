Ola de calor en México: suman 11 muertes en lo que va del 2023

En el último informa de la Secretaría de Salud federal (SSA) —emitida el pasado 16 de junio— se reveló que la tercera ola de calor ya ha realizado estragos entre la población. Debido a las altas temperaturas ambientales, provocó que varios ciudadanos sufrieran daños irreparables a la salud por el conocido golpe de calor, así como la deshidratación y las quemaduras solares.

Recordemos que la insolación se caracteriza por el incremento súbito de la temperatura corporal, la piel se calienta, se seca, no emite sudor y empiezan los síntomas de confusión, pérdida del conocimiento, vómitos frecuentes, falta de aire e incluso otros problemas graves para poder respirar adecuadamente.

Hasta el 16 de junio se reportaron ocho muertes en lo que va de este 2023, pero 487 casos de afectaciones por el calor como: insolaciones, quemaduras y deshidratación. FOTO: Cuartoscuro

De acuerdo con el Informe semanal para la vigilancia epidemiológica de temperaturas naturales extremas, en lo que va de la presente temporada de calor —que inició el 19 de marzo y se extenderá hasta octubre— se han registrado en total 487 casos de insolación asociados a las temperaturas naturales extremas, además de ocho defunciones ocurridas en los estados de:

Es necesario que la población evite salir desde las 12:00 horas hasta las 18:00 horas, se hidrate correctamente y use protector solar con filtro solar mayor a 50. FOTO: Cuartoscuro

Debido a que el corte comprende la primera quincena de junio, no se sumaron los recientes reportes de las secretarías de salud estatales de Tamaulipas y Nuevo León. El reporte de salud de Ciudad Victoria compartió que hasta el 19 de junio se sumaron otras tres defunciones en su entidad más 23 hospitalizaciones debido a las altas temperaturas. Asimismo, el Heraldo de México reportó que la ola de calor en Monterrey se cobró la vida de dos hombres de 60 años. En total irían ya 11 casos al corte de hoy, martes 20 de junio del 2023.

De acuerdo con el comunicado de la SSA, entre el 2019 y hasta el corte del 16, en el país fallecieron por lo menos 164 personas a causa de las altas temperaturas registradas en territorio nacional, aunado a que se han reportado tres mil un casos de personas que han tenido afectaciones a su salud por el mismo motivo. Ahora bien, si nos enfocamos solo en las defunciones, del 2021 al 2022 hubo un alza del 27 por ciento al pasar de 33 a 42 víctimas.

Las personas más vulnerables son los menores de edad, los adultos mayores y personas con enfermedades en la piel o en vías respiratorias. FOTO: Cuartoscuro

Asimismo, este año año los datos indican que hay por lo menos ocho casos de decesos —sin contar los últimos cinco en Tamaulipas y Nuevo León— a causa de las altas temperaturas reportadas en casi la totalidad del territorio nacional y que han resultado de tres oleadas de calor. Lo más lamentable son las edades de las personas fallecidas, una tenía entre 15 y 24 años; cinco oscilaban entre los 25 a 44 años; y dos entre los 45 y 64 años, todo de acuerdo con el gobierno federal.

En cuanto a las afectaciones por la deshidratación como los mencionados golpes de calor o insolación, los datos de la SSA indican que van al alza, por ejemplo:

Las altas temperaturas azotaron con mayor fuerza a los estados del norte del país. FOTO: Cuartoscuro

En este 2023 van 487 en el primer semestre del año, y aunque no se tienen estimaciones próximas, se contemplan afectaciones como: golpe de calor, deshidratación y quemaduras.

Con información de Iván Evair Saldaña y Noemí Gutiérrez*

En Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, descartaron que al momento tengan reporte de fallecimientos por la ola de calor que atraviesa el país.

"¿Hay muertos, fallecidos por golpes de calor?", cuestionó la prensa durante la conferencia mañanera. “No, no lo tenemos, eso no ha llegado en la toma de estadística que sería de dos semanas para acá donde es más notorio, pero lo informaremos en el momento que esto sea en los próximos días”, contestó el secretario de Salud.

El presidente Andrés Manuel negó las muertes por insolación. FOTO: Archivo

Luego de la respuesta del secretario, el mandatario, López Obrador, dijo que en los medios de comunicación nacionales hay “amarillismo” sobre el tema.

“Se magnifica mucho, hay sensacionalismo, como no quieren dar nada de García Luna y de Madrazo, entonces, sobre todo en la radio, todos los noticieros, son capaces de decir que afirmó el presidente que no se preocupen, que no va a pasar nada, que no hay fallecidos, ‘¿usted le cree?, a ver, que me manden —va a decir López Dóriga— información sobre si han fallecido o no’"., explicó.