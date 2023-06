Ignacio Mier pide a Morena bajarle al "calor político" dentro del partido rumbo a 2024

El coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, llamó a sus correligionarios a bajarle al “calor político”, no acelerarse, ni ponerse nerviosos en medio de la contienda interna de Morena por las candidaturas de 2024.

“Miren, en este tiempo de calor, hay calor político y a los políticos que se aceleran y se ponen nerviosos, se les recomienda siempre que se pongan una bolsa de hielo en la cabeza y ahorita tendría dos propósitos: bajarle al calor, producto del tiempo que estamos viviendo y bajarle a la temperatura política”, señaló en conferencia de prensa durante un recorrido por la Garita de San Lázaro.

El líder parlamentario fue cuestionado sobre las cifras que su correligionario y homólogo en el Senado, Alejandro Armenta, ha revelado, en las que asegura, va siete puntos arriba de él en la contienda por la candidatura a la gubernatura de Puebla, al respecto se dijo respetuoso de los tiempos del partido.

Añadió que en los próximos 120 días la dirigencia del partido definirá el procedimiento para los gobiernos estatales, a fin de que se inscriban quienes aspiren a ser los coordinadores para la defensa de la Cuarta Transformación, en tanto, dijo, ninguna encuesta que no sea la que avale Morena tiene validez.

Candidaturas a gobiernos estatales

En este contexto, calificó de irresponsables este tipo de prácticas y tras asegurar que no caerá en las mismas, señaló que como fundador del partido dejará que los militantes y la gente decidan en su momento,

“Hasta entonces tendrán validez las encuestas. Yo no quiero utilizar a las encuestas, yo tengo mis propios datos, y difieren mucho de eso todos; no solamente tengo uno, tengo cuatro, pero si ustedes advierten toda la estrategia que desplegó la aparición de una de ellas, obedece a una propaganda electoral y yo no me voy a prestar a eso”, señaló Mier.

La semana pasada el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que al día siguiente de que se dé a conocer al candidato presidencial, que como fecha límite se fijaron el 6 de septiembre, iniciará el proceso de las candidaturas a gobiernos estatales, diputados y senadores.

“Sé lo que representa para nosotros la encuesta, no lo voy a utilizar aunque yo las tenga y me favorezcan, no lo voy a hacer por respeto a los fundadores de Morena, a los integrantes del Movimiento, a la dirigencia de Morena y a mí mismo, porque a mí me costó muchos años, un tercio de mi vida le he dedicado a Morena y no voy a echar por la borda todo ese esfuerzo de depositar la confianza y la voluntad soberana de que la gente decida y va a decidir”, recalcó Ignacio Mier, quien aspira a ser el candidato a la gubernatura de Puebla en 2024.

