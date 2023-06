Bloquean padres de familia Eje 5 Norte, acusan abuso sexual en una primaria

Durante más de 8 horas, padres de familia de alumnos de la escuela primaria Carlos Marx tomaron la avenida Eje 5 Norte, a la altura de la estación de Metrobús UAM Azcapotzalco, para pedir justicia por el presunto abuso sexual que sufrieron algunas menores que acuden al centro de estudios.

Por lo menos ocho niñas denunciaron haber sido víctimas de violencia sexual por parte de dos conserjes de la institución educativa, lo que ocasionó la reacción de sus progenitores, quienes se dividieron entre los que están en el bloqueo y los que acudieron a levantar sus demandas en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Más temprano, uno de los presuntos responsables de la agresión, cuya edad fluctúa entre los 30 y los 35 años de edad, fue entregado a las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para su presentación ante el Ministerio Público. Sin embargo, los padres de familia afirman que otra persona estaría implicada en el abuso, por lo que exigen su detención.

De acuerdo con el relato de los padres de familia, la molestia comenzó cuando se liberó a uno de los responsables que se encontraba en la reunión matutina donde se reveló el abuso.

“De la segunda persona aún no se sabe nada. Se tuvo conocimiento que hubo una junta con padres de familia en la mañana y esta persona se encontraba dentro del plantel. Cuando se dan cuenta que no había solución y que se van a tomar estas medidas, alguien da las facilidades para que esta persona se pueda ir de la escuela y no ser detenido”, señaló Salvador Rodríguez en entrevista con el canal Foro TV.

Al filo de las 22:00 horas la circulación en la vialidad fue restablecida, aunque los padres aseguraron que cerrarán este 20 de junio la escuela Carlos Marx, hasta tener solución a la demanda de sus hijas.