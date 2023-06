En cumplimiento de su deber, oficial Miriam desapareció: sus familiares piden que se investigue el caso

Familiares y amigos de la oficial de Fuerza Civil, Miriam Iranis Vázquez Herrera, protestaron y marcharon en esta ciudad de Xalapa. La mujer desapareció el pasado 30 de mayo en la ciudad de Cardel, municipio de La Antigua, cuando se encontraba en horario de servicio. Los manifestantes bloquearon durante unos minutos la calle Juan de la Luz Enríquez, en la zona centro de la capital veracruzana, para exigir una audiencia con el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez.

Su compañero Miguel Martínez Reyes también está desaparecido

La joven, de 20 años, estaba laborando en el destacamento Tajín, ubicado sobre la carretera Cardel-Poza Rica. Salió con otros compañeros a un taller mecánico, pero ella y otro policía estatal no volvieron. Su compañero Miguel Martínez Reyes también está desaparecido y, aunque se han iniciado las investigaciones, aún no hay avances para localizarlos ni información proporcionada por la Fiscalía General del Estado (FGE).

Familiares de Miriam señalaron que aún no hay avances para localizarlos ni información proporcionada por la FGE. | Foto: Juan David Castilla

Miriam Idalia Herrera Méndez, madre de la joven policía, está muy dolida por este lamentable acontecimiento y pidió al gobierno del estado que intervenga para garantizar la aparición con vida de su hija. “Pedimos al gobierno que nos ayude a encontrar a nuestra hija”, dijo la señora con los ojos bañados en lágrimas, mientras alzaba la voz frente al Palacio de Gobierno, con una cartulina donde se lee el número de la carpeta de investigación VER/FIM/FEADPD/158/2023.

“Acaba de salir de vacaciones, el lunes regresó a su trabajo”

En la comandancia informaron a sus familiares que había solicitado un permiso para ausentarse por un momento; sin embargo, a decir de su madre, no les consta esa situación. “Ella en la mañana (del 30 de mayo) me dijo que estaba bien, le mandé mensaje, me dijo que tenía guardia esa mañana temprano. Acaba de salir de vacaciones, el lunes regresó a su trabajo”, expresó la madre de Miriam. Sus familiares la han buscado en varias localidades de la zona, como Rinconada y Cardel, donde han entregado volantes con los datos generales de la joven desaparecida.

Los padres de Miriam seguirán buscándola por su cuenta. | Foto: Juan David Castilla

Los padres de Miriam seguirán buscándola por su cuenta, pues temen que haya sido víctima de algún delito tras el repunte de los hechos violentos en la entidad veracruzana. Ciudad Cardel se encuentra a unos 40 minutos en vehículo de la ciudad de Xalapa y se trata de un sitio donde se han reportado otros casos de desaparecidos. Integrantes de algunos colectivos de búsqueda se sumaron a la movilización en la ciudad de Xalapa, donde comentaron que continúan incrementándose los casos de desaparecidos en diversos municipios de la entidad.