Andrea Chávez explica: ¿Cuáles son las reglas internas para contender por la Coordinación de Defensa de la Transformación?

Andrea Chávez, secretaria de Comunicación, Difusión y Propaganda del Comité Ejecutivo del Morena dio a conocer que renunciará a su cargo, tras haber sido la consejera nacional más votada el pasado 18 de septiembre de 2022 para unirse a la campaña de Adán Augusto López. ante esto, en entrevista para Noticias con Mario Maldonado, la funcionaria aseguró que esta decisión la toma con el propósito de participar en el proceso de continuidad de la 4T, así como en la definición de los comités de Defensa de la Transformación.

Asimismo, dijo estar motivada por el cuidado en la imparcialidad y neutralidad que debe mantener el partido durante el proceso que sigue para los comicios de 2024. Comentó que la reunión se debió para discutir un tema trascendental: un proceso interno por el que atraviesa Morena que posicionará al que será titular de la Coordinación de defensa en la que participan muchos perfiles que son las "corcholatas" y los aspirantes del PT y la PVEM.

"Pudimos definir las reglas de manera unánime con 326 votos y todos los gobernadores del partido estuvieron presentes", indicó

Al respecto, aseveró que se pudo aprobar el documento que puso en la mesa el mandatario mexicano es de carácter militante-fundador. En esta acta, se definieron los plazos y otra serie de reglas que se deberán de respetar las personas que contienden y los equipos que los acompañan.

Definen lineamientos internos de Morena

En este sentido, Chávez Treviño señaló que el presidente de la República ha sido el liderazgo del partido, no solo por ser el primero que llega a la presidencia con Morena, sino por la forma en que construyó la organicidad de Morena como partido político.

Agregó que López Obrador es la figura que mayor consenso genera y en Morena nunca se habían tenido procesos iguales a los que están por suceder. Por ello, manifestó que existía la necesidad de que una persona con tanto consenso como lo es el jefe del Ejecutivo, quien propuso una serie de lineamientos de carácter general que se están definiendo entre la militancia, y cómo es que se tiene que interpretar este tipo de reglas.

"Hay reglas que dejan abierto el panorama y a la interpretación, por lo que se tiene que seguir con respeto, responsabilidad y honestidad"

Chávez Treviño destacó una de las reglas que acordaron, como la que establece la prohibición de algunos servidores públicos de decantarse por alguna de las "corcholatas".

La diputada federal se encontraba dentro de la dirigencia nacional de Morena y al tener preferencia por uno de los candidatos, tuvo que dejar su cargo público para garantizar la imparcialidad, objetividad y neutralidad del Comité Ejecutivo Nacional.

¿Por qué renuncia Chávez Treviño?

La morenista recordó que pidió licencia al espacio de la Secretaría de Comunicación, Difusión y Propaganda que es al único espacio al que obliga el reglamento por unanimidad a separarse del cargo.

Los coordinadores de bancada tienen impedidos en demostrar afección, algún cariño o preferencia por alguna de las corcholatas,

Chavez Treviño señaló que dejó su cargo por dos razones: la primera, al ser la consejera más votada en México, gente que apoya a Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López, la eligieron para ser secretaria de Comunicación.

En segundo lugar, dijo que ahora ya se tiene que actuar con mucha transparencia, ya que no solo se trata de no decantarse de manera expresa, pero "tampoco en los oscurito". El pueblo mexicano está muy despierto y muy atento a este proceso, el cual, no solo los medios están atentos, sino la gente, quienes están siguiendo muy de cerca las desiciones que se toman en el Movimiento que definirán el rumbo de 2024.

