Mario Delgado: "No habrá mano negra en la elección interna de Morena"

El pasado domingo 11 de junio, el Consejo Nacional de Morena celebró su sesión extraordinaria en el que se definieron los lineamientos para elegir al candidato presidencial de la alianza "Juntos Haremos Historia" que los representara en las elecciones de 2024. Ante esto, Mario Delgado, presidente nacional de Morena, señaló que será hasta el 6 de septiembre será la fecha cuando se dé a conocer el resultado final y represente al movimiento.

En entrevista para Noticias con Mario Maldonado, el líder morenista comentó que todos los participantes salieron contentos, unidos y todo el Consejo apoyó el acuerdo y los aspirantes suscribieron este apoyo, se atendieron las peticiones que hicieron

"Hay garantías de piso pareja y absoluta transparencia en la encuesta; no habrá duda"

Corcholatas de AMLO y la alianza por la Presidencia de México Foto: Especial

El funcionario señaló que habrá una encuesta madre y otras cuatro para que sean cinco en total. Comentó que los aspirantes pueden proponer dos encuestadores. En total, serían 12 encuestadores por lo que serían muchas, por ello, se hará un sorteo en el que se elegirán cuatro y estas acompañarán al ejercicio de Morena. Indicó que será en una urna simulada donde se darán boletas para elegir al mejor candidato. Además, los aspirantes podrán nombrar representantes para que acompañen los grupos que levanten la encuesta.

No hay mano negra, habrá absoluta transparencia que la gente decida y que no haya ninguna intervención, dijo.

Señaló que revisarán si hay encuestadoras que no han sido acertadas, ya que no están en una medición real, sino que están haciéndole una medición a alguien y eso no sirve, puesto que tienen que ser encuestadoras reales con reconocido prestigio pro que lo que se quiere es certeza.

¿Con qué dinero harán la gira los candidatos?

Delgado comentó que los aspitantes se organizarán con sus simpatizantes, militantes y grupos de apoyo. Recordó que esto no es una campaña en la que no se derrocharán los recursos. Ante esto afirmó los aspirantes harán recorridos por el país, tendrán encuentros y realizarán asambleas

A través de la señal de televisión de El Heraldo Media Group, señaló que aquella persona que quiere participar, el cual, las inscripciones son hasta el próximo viernes, tendrá que firmar un documento en el que está de acuerdo con el proceso y que respetará el resultado.

Mario Delgado aseguró que no se tomará recurso público para las encuestas Foto: Especial

Si no hay debate, ¿cómo contrastarán ideas?

El dirigente nacional de Morena comentó que los candidatos realizarán propuestas y serán parte del ejercicio que tendrán que haer para convencer a la ciudadanía. Afirmó que el verdadero debate tendrá que realizarse con la oposición y con los adversarios, ya que los aspirantes forman parte de un mismo proyecto y de un mismo equipo.

"No habrá debate entre ellos, pero ellos son libres de proponer ideas en entre proceso de transformación"

Al respecto, comentó que el proceso interno está blindado, para elegir al coordinador de defensa de la 4T. Asimismo, indicó que los partidos políticos en la constitución tiene señaladas ciertas actividades que realizarán y tienen que ver con lo que permite la Constitución mexicana; es decir, se ejercen los derechos políticos y no los compromete a un posible acto anticipado de campaña.

Seguirán en alianza rumbo a 2024 Foto: Especial

Buscan continuar en alianza

Mario Delgado comentó que quieren continuar con la alianza "Juntos Haremos Historia", ya que les ha dado buenos resultados y Gerardo Fernández Noroña había manifestado desde hace tiempo que quería participar en la elección al igual que Manuel Velasco del PVEM.

Explicó que para que puedan participar en el proceso, tienen que avalarlo sus respectivos partidos; es decir, sus dirigencias nacionales, puesto que de otra forma Morena estaría interviniendo.

DRV