Adán Augusto López le manda su respeto y solidaridad a las demás "Corcholatas"

Adán Augusto llegó a la sesión extraordinaria convocada por el Consejo Nacional de Morena a pie, caminando dos cuadras atrás, y aseguró que viene de buenas porque acaba de llegar de Nayarit de una gira política y profesional, y se concentrará en los acuerdos que se concreten hoy.

Aseguró que no quiere caer en conflicto de intereses con los demás compañeros denominados "Corcholatas", Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal, Marcelo Ebrard, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco.

Crédito: El Heraldo de México

En el momento aseguró que la renuncia a su cargo será una decisión que tomará una vez que se presenten ante los compañeros de Morena. "El consejo tiene la última palabra", aseguró el secretario de Gobernación. y agregó que hasta entonces tomará una decisión al respecto.

"El consejo es la máxima autoridad, lo que resuelvan, nosotros lo vamos a acatar", fueron las palabras del secretario ante la pregunta expresa de si esperara hasta el final de la reunión para presentar su renuncia al cargo, el segundo del gabinete de AMLO en irse.

Sobre la renuncia de su compañero de gabinete, Marcelo Ebrard en la Secretaría de Relaciones Exteriores, confirmó que no tiene mucho que agregar, y que él respeta lo que haya hecho, pero no será quien haga la evaluación de si lo hizo de manera muy anticipada o no.