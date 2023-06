VIDEO | Le roban celular y se queda escribiendo en el aire en Toluca

Una mujer fue víctima de la delincuencia en Toluca, en solo 10 segundos dos ladrones en una motocicleta le arrebataron su celular a plena luz del día, no les importó subirse a la banqueta y cometer otra infracción, los hechos sucedieron en inmediaciones de Ciudad Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México.

El robo quedó registrado en video y fue compartido a través de la cuenta de Twitter @QuePocaMadre_Mx, en el clip se observa como una mujer se encuentra afuera de un negocio de copias mensajeando por teléfono celular, cuando aparecen dos hombres a bordo de una motocicleta, quienes previamente ya habían observado a su víctima.

Los hechos quedaron registrados en video Foto: Twitter @QuePocaMadre_Mx

Se suben a la banqueta sin importar que esté prohibido por la ley y en 4 segundos emparejan a la mujer quien sigue distraída en el celular y en el segundo 5 de la grabación le quitan el teléfono, la fémina se queda con los brazos como sosteniendo el móvil mientras hace una expresión de sorpresa y lanza un lamento.

En sólo 10 segundos consumaron el atraco Foto: Twitter @QuePocaMadre_Mx

Todo ocurrió en segundos, la joven quedó en shock

Además interactúa con la persona que se encuentra dentro del negocio, aparentemente mostrando incredulidad y mueve las manos como tratando de explicar lo que ocurrió, le comenta algo y se ve que sigue en shock, en ese momento es cuanto termina la grabación.

La mujer se veía en shock Foto: Twitter @QuePocaMadre_Mx

Usuarios de redes condenaron el hecho y también que la mujer no pusiera atención a lo que acontecía a su alrededor: "Ni tiempo le dio ver que venían por su cel, es que ya no podemos estar tranquilos en ningún lugar y debemos estar alertas siempre", "pues eso pasa por que la generación de hoy no voltea para nada hacia atrás o ver a sus alrededores", "más rápidos que los del viejo oeste".