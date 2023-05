VIDEO | "¡Los celulares o los mato a todos!": captan violento asalto en camión de Toluca

Un nuevo asalto fue captado a bordo de una unidad de transporte público, esta vez ocurrió en Toluca en el Estado de México, donde no uno ni dos delincuentes, cuatro sujetos a punta de pistola amenazaron a los pasajeros de un camión y los obligaron a que entregaran todas sus pertenencias de valor.

Cada vez es más frecuente que los choferes de autobuses de pasajeros instalen cámaras de seguridad en sus unidades para evitar asaltos, o al menos para registrar los hechos en caso de que ocurran, sin embargo, eso no ha impedido que los amantes de lo ajeno sigan cometiendo sus fechorías.

Así ocurrió en un camión que iba completamente lleno, el pasado 21 de abril cerca de las 7:00 de la mañana sobre Boulevard Aeropuerto, cerca de una planta, donde comúnmente obreros abordan el transporte. Las imágenes captadas por la video cámara, muestran el preciso momento en que cuatro individuos cubiertos del rostro con cubrebocas y gorra, abordan el autobús y con un arma comienzan a robar a los usuarios.

Uno de los sujetos hizo guardia en la puerta

"En putiza, los celulares todos o los mato a la verga, agáchense todos", dijo el delincuente que se quedó en la puerta apuntando con un arma al chofer, en tanto los otros individuos avanzaron por el pasillo para recoger los teléfonos de sus víctimas.

En el vehículo viajaban al rededor de 35 personas, incluso, al menos 4 personas iban paradas, pero eso no importó para que que los asaltantes se dieran el tiempo de acercarse al asiento de cada uno de los usuarios para arrebatarles sus objetos de valor.

Huyeron con el botín

"Ya chingó a su madre, no le avances rápido, no me cierres la puerta ni nada", dijo el hombre de sudadera roja al conductor, para que instantes después los demás criminales comenzaran a bajar del camión una vez que consiguieron su objetivo.

El asalto fue cometido en menos de 2 minutos, por lo que en cuanto concluyeron el acto ilícito, al parecer quien era la cabecilla del grupo, vuelve a amenazar al chofer antes de bajarse para que no intente realizar algún acto que entorpeciera la fuga de los atracadores.

Bajaron como cualquier pasajero

"Haces una mamada y te lleva la verga, avánzale", por lo que los cuatro asaltantes procedieron a bajar del camión y posteriormente emprendieron la huida sin que fueran detenidos. A pesar de que la unidad iba llena, ninguno de los pasajeros intervino, ni se negó a entregar sus pertenencias, pues al menos dos de los asaltantes portaban arma de fuego.

SIGUE LEYENDO

VIDEO: fue al banco y al salir lo asaltaron con lujo de violencia en Tlalnepantla

VIDEO | Joven frustra asalto a un abuelito tras propinar tremenda patada voladora al ladrón

VIDEO | ¡De película! Sujeto roba autobús y choca con 20 vehículos en su huida en Tijuana