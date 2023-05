Dania Ravel aplaude la anulación del "Plan B": "No es la primera vez que la SCJN echa atrás una reforma"

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidará la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas del “Plan B”, la consejera del INE, Dania Ravel, destacó que todavía falta el pronunciamiento respecto a la segunda parte, en la que se incluye la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la de Partidos Políticos.

"Una parte con la cual el Instituto Nacional Electoral estuvo alertando que implicaba la disminución de muchos de sus miembros del servicio profesional electoral, entre otras cosas que tienen que ver con la equidad en la contienda como cuestiones de fiscalización, entonces todavía nos falta ese pronunciamiento", apuntó.

Destacó que la anulación de la Ley General de Comunicación social también es relevante para el tema de elecciones porque en ella se incluía un concepto de propaganda gubernamental que daba la oportunidad a los servidores públicos de intervenir en los procesos electorales.

"Hay que señalar que la Suprema Corte no entró al estudio de fondo sino que únicamente determinó esta inconstitucionalidad porque no se observó debidamente el proceso legislativo ", señaló.

Dijo que el Poder Judicial tiene la facultad de revisar todos los actos de autoridad. Foto: Especial

Ravel dijo que una de las cosas que deben celebrarse de la decisión de invalidar la primera parte del "Plan B", es que hay un Poder Judicial con alto grado de predictibilidad, esto significa que a partir de los precedentes que ha conocido la Corte, se puede anticipar en qué sentido puede ser un fallo.

"No es la primera vez que la Suprema Corte echa atrás una reforma de distintos ámbitos, no nada más electoral, porque no se observó debidamente el proceso legislativo, yo tengo antecedentes de que esto ha ocurrido desde 2004, no es algo novedoso".