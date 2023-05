Andrés Atayde: "Estamos en pláticas con Movimiento Ciudadano para ganarle a Morena en 2024"

Andrés Atayde Rubiolo, presidente del Partido Acción Nacional de la Ciudad de México señaló que se firmó la alianza donde irán unidos el PRI PAN y PRD para las elecciones de 2024. Esto a raíz del resultado electoral de la coalición “Va por la CDMX” integrada por los partidos antes mencionados, que fue donde mejor funcionó la alianza.

"Si se hubiera votado en esa jornada electoral por jefatura de gobierno le hubiéramos ganado a Morena y sus aliados por más de 200 mil votos", dijo.

Al respecto, en entrevista con Blanca Becerril para Reporte H, el funcionario señaló que, con el objetivo de llevar mejores gobiernos, en las alcaldías están convencidos de que son mejores que los que ofrece hoy Morena, por lo que en esta ocasión irán juntos para 2024.

Entrevista con el presidente del PAN CDMX sobre la elecciones de 2024 Foto: Antonio Nava

Agregó que la alianza que hoy firmaron no está completa ni cerrada, ya que falta la integración de Movimiento Ciudadano, el cual, ya están en pláticas al igual que Organización Civil Organizada (SCO), quien ha dado el ejemplo y ha sido el motor de las dos marchas masivas que se han realizado en defensa de las instituciones y órganos autónomos.

El panista reveló a través de la señal de televisión de Heraldo Media Group que quien que ambos partidos formen parte de la coalición, ya que sin ellos no se podrían ganar las elecciones del próximo año.

Alianza por un gobierno de Coalición

Ante la situación crítica que vive la Ciudad de México, Atayde Rubiolo señaló que el gobierno capitalino mandó a un cuerpo de granaderos a impedir el paso a los diputados de oposición por que hoy Morena quiere cambiar la ley para que la actual fiscal Ernestina Godoy pueda repetir su periodo.

El funcionario espera ganar las elecciones de 2024 en la Ciudad de México así como lo hicieron en 2021 y ganarle a Morena y sus aliados.

Leyenda

Atayde recordó que en 2021 se abrieron candidatura a ciudadanos en el PAN; sin embargo, el panista afirmó que esto no es suficiente. Manifestó que la ciudadanía es crítica, sofisticada y que evalúa el desempeño no solo de partidos, sino de cada actor político. Hoy se necesita de esa Sociedad Civil Organizada para que no solo legitime el proyecto de ciudad, sino para que forme parte y tome decisiones de lo que será la presentación, sino de la campaña en su totalidad.

El presidente del PAN en la CDMX afirmó que ya están en pláticas con SCO y aseguró que si hacen un proceso responsable y de ciudad basado en lo que ha pasado en la capital, además, del diagnóstico con una campaña propositiva, la capital del país cambiará de rumbo.

Lo que le faltó a la coalición

Respecto a lo que debieron hacer en 2021, Atayde señaló que les fue muy bien al ganar alcaldías y la mayoría de los distritos electorales federales; sin embargo, hubo varios pendientes que dejaron como el ofrecer a los capitalinos un gobierno de coalición, no solo para la jefatura de gobierno, sino para las alcaldías que ganen la alianzas

“Todos los que formen parte del proyecto de la alcaldía de la jefatura de gobierno formen parte del mismo gobierno”

Al respecto, comentó que no solo se trata de ocupar un cargo político, sino de invitar a ese talento para formar parte de un gobierno y que lleven su agenda al ejercicio del poder. Además, destacó la alianza parlamentaria que existe, ante los altibajos que ha tenido la alianza, aunque las tres dirigencias han tratado de llevar una alianza estable.

