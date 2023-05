Se mantiene apoyo a víctimas, a dos años del accidente en la Línea 12 del Metro

A dos años del accidente en la Línea 12 del Metro, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que desde el primer día se ha atendido a las víctimas y detalló que hay 117 núcleos familiares a los que se les ha apoyado con la reparación integral del daño y ayuda, que va desde becas, hasta vivienda.

Indicó, faltan 12 familias que aún no aceptan el acuerdo; sin embargo, se les ha ayudado con el Fondo de Víctimas con 460 mil pesos de apoyos de emergencia y con tres millones de pesos del Seguro del Metro.

“La mayoría de ellos están con un abogado que es Teófilo Benítez, inclusive algunas personas decidieron dejarlo y hacer el acuerdo directamente y pidieron apoyo a la Fiscalía porque el abogado les estaba cobrando una cuota”, destacó.

En conferencia, la mandataria señaló que, a partir de junio, cinco estaciones del tramo elevado de la Línea Dorada retomarán operaciones.

“Nuestro objetivo es que a finales del mes de junio se abra el tramo que llega hasta Periférico": Claudia Sheinbaum. Foto: Especial

“Nuestro objetivo es que a finales del mes de junio se abra el tramo que llega hasta Periférico... vamos a estar informando cada semana cuál es el avance. Y la siguiente parte, que ya tiene un procedimiento no tan complejo, porque los tramos no son tan altos, estará este año; todavía no podemos dar fecha exacta, pero esperamos que sea a principios o mediados del segundo semestre de este año”, detalló.

Sheinbaum mencionó que el tramo subterráneo donde se detectaron algunos problemas ya está funcionando, mientras que en el caso del tramo elevado se lleva un 30 por ciento de reparación en cada tramo.

Destacó que lo importante para el gobierno es que se habilite la ruta cuando haya cumplido los requerimientos de seguridad, por lo que en su reconstrucción, dijo, se cuenta con los mejores ingenieros estructuristas y hay un seguimiento especializado de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

