Buscan al adolescente Kevin Antonio Peña, desapareció el Día del Amor y la Amistad en el centro de Guadalajara, Jalisco

Familiares y amigos buscan al adolescente Kevin Antonio Peña Olvera de 16 años de edad quien desapareció el 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad, afuera del Instituto Nórdico Universitario.

De acuerdo con la ficha para su localización emitida por la Comisión de Búsqueda de Jalisco, Kevin desapareció frente al colegio localizado en la calzada del Federalismo Sur 425, Colonia Americana, zona Centro de Guadalajara. Ese día vestía una sudadera camuflajeada, pants negro, tenis blancos con marca Jordan, cartera color café, pulsera color plata de acero inoxidable y mochila color café.

Como señas particulares, el documento indica que el adolescente tiene una verruga en la boca del lado derecho y acné en la frente, tiene cabello quebrado, corto y negro, es de tez morena clara y mide 1.60 metros.

Kevin Antonio Peña Olvera de 16 años de edad. Foto: Comisión de búsqueda

Abren página de Facebook en busca de Kevin

Sus familiares abrieron la página de Facebook “Alexa Valdez”, en donde muestran distintas fichas de búsqueda y escriben mensajes asegurando que no se rendirán hasta encontrarlo.

“El tiempo pasa, pero no nos rendimos. No hay un solo instante en el que dejemos de pensar en ti, en dónde estás, en cómo estás. La incertidumbre nos destroza, pero seguimos en pie. Porque no te vamos a dejar solo.

Tu familia, tus amigos, todos los que te queremos, seguimos buscándote con todas nuestras fuerzas. No importa cuánto tome, no importa qué tengamos que hacer, no nos detendremos hasta encontrarte”.

Buscan a Kevin Antonio Peña Olvera. Foto: Alexa Valdez

Asimismo, un familiar describe al adolescente como una persona increíble. “Kevin es una persona increíble, alguien que siempre está para los demás y ahora él nos necesita. No puedo imaginar lo que está pasando y el no saber dónde está me rompe el corazón”.