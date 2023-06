AMLO: "hay presupuesto suficiente para mejorar el sistema de salud"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que hay presupuesto suficiente para mejorar el sistema de salud, ahora con el programa IMSS-Bienestar al que se agregó el Estado de Tamaulipas y que beneficiará a más de dos millones de personas que no cuentan con seguridad social. En el ahora Hospital de Especialidades IMSS-Bienestar "Doctor Carlos Canseco" de Tampico, el mandatario nacional afirmó que se tiene el presupuesto suficiente luego de que se desterró la corrupción que había en el sistema de Salud.

“Siempre sostuve que el principal problema de México era la corrupción”

"Es que era mucho lo que se robaban, siempre sostuve que el principal problema de México era la corrupción y la verdad le atinamos, pero nos quedamos cortos. Hospitales del Seguro, del ISSSTE, de Salud que se tienen contratadas a empresas particulares y se les paga una mensualidad a los dueños de estos hospitales, tengan o no tengan pacientes", declaró. En el mismo tenor, López Obrador, manifestó que antes el gobierno destinaba 100 mil millones de pesos anualmente para la compra de medicamentos y materiales para los hospitales. "Ahora ya no, nos costó, modificamos las leyes, enfrentamos una campaña fuerte en contra acusando que no había abasto que los niños no tenían medicamentos porque estaban armadas los intereses. Nos vamos ahorrar en compra de medicinas y equipos alrededor de 50 mil millones de pesos y ya tenemos resuelto el desabasto, ya tenemos todas las claves", insistió.

Hospital de Especialidades IMSS-Bienestar "Doctor Carlos Canseco" de Tampico. | Foto: Especial

Zoé Robledo: "la idea es que el IMSS-Bienestar sea gratuito"

Por su parte, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, indicó que la idea es que el IMSS-Bienestar sea gratuito, por lo que se visitan las unidades médicas de Tamaulipas. "En Tamaulipas vamos bien con la firma de convenios hace tres meses, ahora con las acciones que hacemos en este hospital, ya se hizo el levantamiento, se visitaron los hospitales ahora estamos con la planeación en la compra de equipamiento". En el caso del hospital "Dr. Carlos Canseco" cuenta con 144 camas censables, seis quirófanos, consultorios, así como atenciones de 27 especialidades que va a beneficiar a 500 mil habitantes de la zona de Tampico y la huasteca.

AMLO reitera que se aplicará en trabajar en lo que resta de su gobierno y da su apoyo a Américo Villarreal

En el Hospital de Especialidades del IMSS Bienestar “Carlos Canseco”, el presidente manifestó que se aplicará en trabajar en lo que resta de su gobierno. “Es un asunto ya de tiempo, hemos enfrentado les decía yo, la pandemia, la corrupción para limpiar, todavía no terminamos, pero ya nos falta poco, sobre todo limpiar en el sector salud, pero ya se nos termina el tiempo, yo termino en septiembre del año próximo, sí, yo soy maderista y soy partidario del sufragio efectivo no reelección, y saben que no hay que tener mucho apego ni al dinero, ni al poder para ser felices, entonces ya cumplí, estoy por cumplir, todavía me falta”, expresó.

“En la mañana decía yo que es un año, cuatro meses, pero decía San Benito las 24 horas del día ocho son para trabajar, ocho para descansar y ocho para pensar, pero qué vamos a estar pensando, hechos no palabras, es decir, les hablaba yo de algo que ustedes ya saben, que los bebés duermen muchísimo, ¿no?, pero la gente mayor ya no necesita dormir mucho, entonces haremos rendir mucho el tiempo que nos queda, pero si tenemos que consolidar este sistema de salud”, refirió.

"Estoy seguro de qué el doctor Américo Villarreal va a seguir actuando con rectitud y con honestidad” subrayó el presidente López Obrador. | Foto: Especial

El presidente López Obrador afirmó que en Tamaulipas tiene un buen gobernador con Américo Villanueva. “Felicidades al pueblo de Tamaulipas, y no ser en vano, estoy seguro de que el doctor Américo Villarreal va a seguir actuando con rectitud y con honestidad”, subrayó. En su intervención, el gobernador Américo Villarreal recalcó que afirmó que López Obrador es el presidente que más ha hecho por la salud. Por su parte, el gobernador de Tamaulipas, puntualizó que con la formalización de la llegada del IMSS-Bienestar, la entidad se suma a una transformación histórica que ha iniciado ya en 14 entidades. "Y se busca un cambio en materia de salud, para dar una dimensión de lo que significa me permito hablar no solo como gobernador, sino como profesionista, desde esta perspectiva con estos antecedentes en la profesión puedo decirle señor presidente que es el primer titular con la intención de mejorar de profundidad el sector Salud del país", comentó. Villarreal Anaya, insistió en que para la Salud no puede existir límites en la aplicación de recursos, tampoco restricciones en los presupuestos para insumos y la contratación del personal suficiente para los hospitales, clínicas y centros de salud. Al acto asistieron el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela; Zoé Robledo, director general del IMSS, entre otros.

Con información de Noemí Gutiérrez