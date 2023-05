Larry Rubin: "Ron DeSantis está por arriba de Donald Trump como candidato a la presidencia de EU"

Ante la nominación presidencial del Partido Republicano rumbo al 2024, Larry Rubin, presidente de The American Society of México señaló que faltan varios meses para las contiendas en Iowa. Comentó que ya han ido a este estado sus contendientes, tanto Donald Trump como Ron DeSantis, quien apenas anunció su candidatura, ya que no lo pudo hacer antes por razones legislativas, particularmente legales del estado de Florida, que lo permitían hacerlo hasta ahora.

En entrevista con Jesús Martín Mendoza para Noticias de la Tarde, el diplomático comentó que también se sumó a la contienda Tim Scott, que se suma a la brecha Republicana. Al momento está en la contienda el presidente Joe Biden, por lo que en los próximos meses se estará calentando el tema electoral en Estados Unidos.

Joe Biden podría reelegirse en 2024 Foto: Especial

Preocupación en el partido Republicano

Ante la presencia de Ron, quien se ha pronunciado como un personaje de ultraderecha dentro del partido Republicano, Rubin afirmó que se sumarán diferentes candidatos, sumando hasta ocho candidatos que entrarán en esta contienda, el cual, se verá qué tan popular son dentro del partido.

Sin embargo, DeSantis empezó hace unos meses cuando se escuchaba su nombre con altos márgenes por arriba de Trump, aunque eso haya cambiado en las últimas encuestas.

"Ron DeSantis será mucho más centrista de lo que aparece, porque así ha gobernado en Florida y no ha sido tan extremista"

DeSantis es uno de los más fuertes en las encuestas Foto: Especial

Problema de Migración

Larry Rubin afirmó que Estados Unidos no tiene la capacidad para absorber millones de personas que quieren entran al país. Acotó en que cientos de miles de personas quieren entrar a diario y no hay forma que el gobierno estadounidense los pueda procesar.

"Tanto México como Estados Unidos hoy tienen un tema muy grave de refugiados"

Al respecto, señaló que en la Ciudad de México se observan plazas enteras tomadas por refugiados, de escasos recursos que buscan mejores oportunidades. Asimismo, comentó que México tienen que absorber a migrantes que llegan al territorio mexicano, ya que saben que no van a llegar a Estados Unidos.

EU pretende contener la migración ilegal Foto: Especial

Tienen que tener una estrategia en común para que puedan absorber a los números que hoy entran por la frontera con Estados Unidos, dijo, y por la Frontera que tiene México con Guatemala.

Indicó que el candidato que gane la elección tendrá este problema más crítico. Manifestó que actualmente, ambos países tienen esta problemática que no se ha resuelto de fondo y no han podido llegar con la solución concreta. Recordó que este no solo es un problema para las dos naciones que reciben a migrantes, sino para los países expulsores como los países de Centroamérica, los cuales, deben trabajar de la mano con México y Estados Unidos para que el problema no aumente como ha pasado.

DRV