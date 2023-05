No habrá prórrogas: las empresas de la CDMX deben retirar sus espectaculares a más tardar el 6 de junio

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que no habrá prórrogas para quienes no retiren espectaculares ilegales de azoteas, antes del 6 de junio, fecha límite establecida por la Ley de Publicidad Exterior, por lo que aquellos que no cumplan con el plazo establecido podrían ser acreedores a una multa de hasta 1.5 millones de pesos por espectacular no retirado.

"En principio no hay prórroga. (…) A quien cumplió, pues es muy injusto que después, al que no haya cumplido, se le dé prórroga", detalló la mandataria capitalina en conferencia de prensa.

Sheinbaum explica qué tipo de anuncios deben retirarse Foto: Especial

Ante ello, Sheinbaum Pardo hizo una invitación a todos aquellos que no han retirado los espectaculares de azotea, su colaboración para el correcto cumplimiento de la ley, ya que además de las sanciones económicas, se les puede retirar el permiso para utilizar el espectacular para anuncios.

La mandataria hizo un llamado a todos los que se anuncian, incluidos temas políticos a que no se anuncie en espectaculares de azotea, dijo, "son ilegales".

A la par, explicó que gracias al trabajo coordinado entre el gobierno y las empresas se lograron retirar 745 anuncios sin costo al erario y aún faltan 228 más, cuyos responsables se comprometieron a quitar antes de que venza el plazo.

Explicó que este ha sido un esfuerzo histórico en la ciudad, ya que nunca se habían quitado 745 espectaculares sin cargo al erario, "tan solo eso ya ha sido un logro muy importante", explicó.

Meta para retirar medios publicitarios en azotea

Por su parte, Carlos Alberto Ulloa, secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, destacó que la meta es retirar mil 200 medios publicitarios de azotea existentes; no obstante, señaló que los trabajos coordinados han permitido que el Gobierno local tenga un ahorro de más de 111 millones de pesos, ya que quitar un espectacular le costaba alrededor de 150 mil pesos al Gobierno de la Ciudad de México.

“Cada retiro de estos oscila entre 150 mil pesos en adelante, porque se contratan grúas, se contrata personal, se contrata seguro”, mencionó.

Carlos Ulloa reiteró que aún hay anuncios por quitar de la ciudad Foto: Especial

Cabe destacar que los medios publicitarios retirados pesan entre tres a cinco toneladas, además, en la mayoría de los casos se detectó falta de mantenimiento o inconformidad por parte de los vecinos.

Aunado a ello, el funcionario invitó a las marcas que se anuncian en dichos medios a verificar en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda cuáles son las empresas que cuentan con licencia para dicha publicidad en la Ciudad de México, ya que, de lo contrario, contribuirían a la ilegalidad.

DRV