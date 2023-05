Madre de alumna denuncia agresión sexual de profesor en CCH Naucalpan

La estudiante fue agredida dentro de las instalaciones del plantel de la UNAM, a finales del año pasado. Aunque se giró orden de aprehensión en contra del profesor de educación física, este sigue prófugo.

La alumna del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Naucalpan denunció haber sido agredida sexualmente por el profesor de educación física, Juan Manuel “N”, mientras se encontraba en las instalaciones del plantel.

De acuerdo con la carpeta de investigación CUA/CVG/VGC/032/363869/22/12, abierta en el Juzgado de Control de Tlalnepantla, la madre de la alumna realizó la denuncia cuando su hija le confesó lo sucedido. La menor fue valorada por la médica perito, quien confirmó el delito.

Resolución del juzgado en el caso del profesor de educación física Foto: especial

Lo que se conoce del caso

La madre de la menor reportó inmediatamente los hechos a la Defensoría de la UNAM, que se encarga de "recibir y atender quejas del alumnado, personal académico y personal administrativo por actos u omisiones que constituyan violencia de género". También lo hizo con las autoridades del plantel, quienes se mostraron consternados por el caso y ofrecieron apoyo emocional solo al inicio del proceso.

Luego de que se girara la orden de aprehensión en contra el profesor Juan Manuel “N”, el 13 de febrero de 2023, este desapareció repentinamente.

"Estaba trabajando cuando recibí una llamada de la Policía de Investigación pidiéndole información sobre el tipo de auto que utilizaba el profesor, sus características físicas, y otras descripciones. De entrada, eso me pareció bastante raro, ya que son datos que debían saber. Ese día, el agresor desapareció", relata la madre de la alumna.

Al pasar de las semanas, y ver que la investigación no avanzaba por parte de las autoridades estatales, el caso escaló a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con la confianza de que el nivel de institución ayudaría a apresurar la detención del agresor. Sin embargo, hasta este momento, no se ha resuelto nada.

Por otro lado, la alumna y su madre acudieron a la Rectoría de la UNAM para solicitar apoyo, pero además de no ser recibidas por la máxima autoridad, solo fueron transferidas a la Secretaria General, donde les “hicieron caso omiso y con total apatía” ante lo sucedido, refiere la madre de la estudiante.

A casi 6 meses de la agresión, se desconoce el paradero de Juan Manuel “N”. La investigación sigue detenida y las autoridades de la UNAM en Rectoría no han manifestado alguna posición o contacto con la víctima y su familia.

“La UNAM permanece indiferente ante lo sucedido a mi hija y es preocupante que por los pocos filtros que tienen para selección de su personal, la vida de sus estudiantes esté en peligro y sea vulnerada por psicópatas disfrazados de profesores. Exijo a la UNAM de la cara ante esta situación y se comprometa a brindar a mi hija las herramientas que necesita para su futuro profesional y no se vea truncado por este suceso que fue dentro de sus instalaciones”, enfatizó la madre de la alumna del CCH Naucalpan.

“También exijo a la fiscalía del estado, a la procuraduría y a todas las autoridades del país detener a este violador, pues alguien así, no puede estar afuera atacando a más mujeres. Es un peligro para la sociedad y no nos detendremos hasta que eso suceda y pague por el daño que ha hecho. Si más mujeres lo reconocen y padecieron algún tipo de acoso o abuso de este depredador, ¡denuncien!, no se queden calladas”, agregó.

En octubre pasado, otro caso similar se reportó en el CCH Sur, donde una alumna sufrió abuso en los baños de la institución por parte de un profesor. Ante la falta de respuesta de la máxima casa de estudios, integrantes del colectivo “Feministas Organizadas Independientes del CCH Sur”, cerraron vialidades en las inmediaciones de la institución para exigir atención y justicia.

BDR