Claudia Sheinbaum admite que daño al ahuehuete podría ser un ataque político

Luego del atentado en contra del nuevo ahuehuete plantado en la Glorieta de Paseo de la Reforma, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) acudió al lugar de los hechos para evaluar los posibles daños, mismos que podrían tener un "motivo político" según reconoció Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la CDMX.

A través de un comunicado, la dependencia informó que en el sitio encontraron cemento y tras una revisión del suelo, detectaron un olor extraño, razón por lo cual tomaron muestras del suelo, las cuales serán analizadas en un laboratorio para confirmar qué sustancias fueron arrojadas y si es que hay daño en las raíces.

Adicionalmente, personal de la Dirección de Infraestructura Verde retiró el cemento y colocaron el nuevo sustrato. También se informó que el árbol será monitoreado por un grupo de expertos, entre los que se destacan Adrián Cavazos, agrónomo egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con especialidad en parasitología agrícola; Miguel Cavazos, agrónomo egresado de la Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro”, y Ernesto Herrera Guerra, director General de Reforestamos México A.C.

Después de tres días de haber sido plantado, el árbol fue dañado. Foto: Sedema CDMX.

¿Qué pasó con el ahuehuete de la Glorieta de Reforma?

A tres días de que las autoridades de gobierno hubieran plantado el nuevo ahuehuete, personal que monitorea las cámaras del C5 informó que un civil colocó sustancias en la tierra y que daño las instalaciones del sistema de riesgo que se estaban terminando de instalar.

Debido a los hechos, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que ya iniciaron una carpeta de investigación por los delitos de daño a la propiedad doloso y contra el ambiente.

Ante esto, al ser cuestionada en conferencia de prensa sobre lo que ocurrió, Claudia Sheinbaum compartió que pudiese tratarse de un presunto ataque. “Puede ser, claro que puede ser, cuál es el objetivo, si no, ¿quién quiere dañar un árbol?, o sea por qué, no creo que alguien quiera cometer un daño a un ser vivo de la nada, si no algún motivo debe tener, entonces, ¿puede ser político?, sí, si puede ser político”, declaró la mandataria.