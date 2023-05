Evelyn Salgado combate el rezago en infraestructura de salud y abasto de medicamentos en Guerrero

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda inauguró el nuevo Almacén Central de la Secretaría de Salud con una inversión superior a los 72 millones de pesos en infraestructura y equipamiento, para garantizar el abasto de insumos y medicamentos con eficiencia en las siete jurisdicciones regionales, 16 hospitales generales y 25 hospitales básicos comunitarios que tiene la red de sanitaria de Guerrero.

"No hay nada más importante que la salud y la vida de las y los guerrerenses, no tenemos que escatimar en dinero, no lo vemos como un gasto, lo vemos como una muy buena inversión por eso me da mucho gusto inaugurar este almacén totalmente nuevo y funcional", afirmó la gobernadora.

La mandataria estatal puntualizó que este inmueble es indispensable para mejorar las condiciones de trabajo, atendiendo el rezago que tenía Guerrero en infraestructura para la distribución de los medicamentos de la Secretaría de Salud, con el respaldo y compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Hemos atendido este rezago de abasto de medicamentos, de especialistas, la Montaña como nunca antes está siendo atendida en todo lo que es salud, antes había un rezago impresionante, la Sierra también se está atendiendo, Tierra Caliente y todas las regiones que tenían este alto grado de marginación hoy se está atendiendo", expresó Evelyn Salgado.

La gobernadora señaló que estas acciones son parte de la estrategia integral para garantizar el derecho a la salud y que este no sea un privilegio de unos cuantos, sino para todas y todos los guerrerenses, cumpliendo con este compromiso de tener un almacén de alto nivel que fue posible gracias al combate de la corrupción y el manejo de los recursos con austeridad, de la mano del gobierno federal, principalmente con el apoyo del INSABI y su titular, Juan Antonio Ferrer Aguilar.

Evelyn Salgado Pineda, acompañada por el secretaria de Salud, Aidé Ibarez Castro develó la placa inaugural y realizó un recorrido por todas las áreas del almacén donde fueron explicados los procesos y la función que realiza el personal, para que los medicamentos lleguen a tiempo a los pacientes.

"Reafirmamos este compromiso, tenemos que trabajar incansablemente sobre todo en este sector que es prioritario para el estado y vamos a seguir apoyando en todo lo que se requiera", afirmó Evelyn Salgado Pineda.

Las nuevas instalaciones cuentan con infraestructura de primer nivel, equipamiento, cámara fría, camiones de carga, adecuaciones, aires acondicionados, sistema contra incendios, alerta sísmica, además de dotar de uniformes y vestuario al personal, entre otros con una inversión superior a los 72 millones de pesos.

Por su parte, Horacio Renato Ortega, encargado del área de medicamentos del almacén central, resaltó la importancia de esta obra histórica para el sistema de salud en el estado, que gracias al trabajo de la gobernadora Evelyn Salgado es posible este sueño para las y los trabajadores.