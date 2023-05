Edomex: Secretaría de de la Mujer podrá emitir Alerta por Violencia de Género en los municipios

Por unanimidad, los diputados del Estado de México aprobaron que la Secretaría de la Mujer del Estado de México tenga la facultad de emitir Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres, esto a petición de familiares de las víctimas, de organizaciones no gubernamentales y de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM).

Una vez que se tenga el municipio a alertar, la Secretaría de la Mujer estará obligada a destinar recursos humanos y económicos para atender en breve la situación, indicó la proponente Karina Labastida Sotelo, presidenta de la comisión legislativa para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición.

Elías Rescala Jiménez, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la 61 legislatura mexiquense, sostuvo que es fundamental realizar todas las acciones que eviten el maltrato contra las mujeres en la entidad, “cualquier violencia en contra de la mujer nosotros la reprobamos, y por supuesto, el feminicidio, es la expresión máxima de esa violencia y nosotros habremos de hacer todas y cada una de las acciones necesarias para evitar que esto suceda”.

Enrique Vargas del Villar, coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), expresó que los tres órdenes de gobierno, pero sobre todos los municipios, que son los primeros respondientes ante cualquier hecho local, tienen que enfrentar la problemática que existe en el Estado de México respecto a la violencia contra las mujeres.

“El tema de los feminicidios que es uno de los delitos que debemos atacar muy fuerte, yo lo veo muy positivo, se ha incrementado la violencia hacia las mujeres y en todos los rubros. Todas las medidas que sean a favor de las mujeres y sobre todo, la seguridad, es muy importante en el Estado de México. Hacer un trabajo en conjunto los tres órdenes de gobierno, muy importante”, indicó el también coordinador nacional de diputadas y diputados locales de Acción Nacional.

Para Maurilio Hernández, la alerta de género debería estar actualmente en por lo menos 50 de los 125 municipios (Foto: Arturo Callejo)

Para Maurilio Hernández González, coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), la alerta de género debería estar actualmente en por lo menos 50 de los 125 municipios mexiquenses.

“Esta es una realidad que no se ha podido resolver aquí en el Estado de México, lo grave sería no reconocerlo y no atenderlo, el problema es grave desde hace mucho tiempo y no en este momento, no es suficiente (las 11 alertas actuales) porque no se reduce la violencia en contra de las mujeres. Esto está generalizado, desde los más pequeños (municipios) hasta los mayores", subrayó el legislador morenista.

¿Qué dice la iniciativa?

Se puntualiza que la emisión formal de la Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres le corresponde a la Secretaría General de gobierno estatal a través de la Secretaría de las Mujeres que hará el estudio y análisis de las solicitudes que podrán realizar organizaciones civiles, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México, colectivos de la sociedad civil, grupos de familiares de víctimas y la autoridad municipal en turno.

Se detalla que la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres se emitirá cuando exista un contexto de violencia feminicida caracterizado por el incremento persistente de hechos o delitos que involucren violaciones a los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, adolescentes y niñas en un municipio determinado.

Un grupo interinstitucional y multidisciplinario conformado por las partes antes citadas analizará durante 30 días naturales los hechos apuntados en la solicitud y una vez que sea procedente el documento a la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, no deberán pasar 45 días naturales para que sea admitida la solicitud.

Actualmente el Estado de México cuenta desde el 28 de julio de 2015, con 11 alertas de género en Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco Solidaridad, Cuautitlán Izcalli y Chalco. Estos documentos fueron emitidos hace ocho años por la Secretaría de Gobernación.

Sigue leyendo:

"Por si desaparezco": Mujeres comparten un doloroso consejo, crear una carpeta con datos que ayuden a buscarlas

Luz Adriana era taxista de plataforma y tenía 2 hijas: salió a trabajar y fue asesinada en un camino de terracería

Daniela Esmeralda desapareció: su cuerpo fue enterrado en un patio, su novio es el principal sospechoso