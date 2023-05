Beneficiaria asegura que todo el año tiene agua con programa Cosecha de Lluvia

A través del programa Cosecha de Lluvia, impulsado por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, beneficiarios aseguran que todo el año tienen agua. El proyecto que inició en 2019 en las alcaldías Iztapalapa y Xochimilco, y posteriormente fue implementando en las zonas donde hay mayor escasez de agua en la CDMX, registra hasta ahora la instalación de 53 mil 413 sistemas con el apoyo de trabajadores de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) local.

En este marco, la dependencia dio a conocer el testimonio de María de la Luz Ramírez García, una de las primeras beneficiarias en ser parte del programa: "Me dijeron que fui la número siete de las personas a quienes le instalaron este sistema y me ha ido muy bien porque aquí (en Cuautepec, alcaldía Gustavo A. Madero) carecemos mucho del agua, y más en temporada de abril, Semana Santa, en tiempo de sequía”, afirmó.

De acuerdo con un comunicado, junto con María viven cuatro familias y todas se benefician con el cosechador de lluvia. María de la Luz cuenta que a ella y a toda su familia le cambió la vida la instalación de su sistema: “Todo el año tenemos agua, lo que ha llovido nos ha permitido cosechar, tiene que llover fuerte, pero con estas pocas lluvias de las últimas semanas hemos llenado el tinaco”.

El programa Cosecha de Lluvia se lleva a cabo en las alcaldías que más sufren de escasez de agua. Foto: Sedema CDMX.

La habitante de la Gustavo A. Madera señala que antes de contar con el cosechador de lluvia se quedaba sin agua entre dos y tres meses. Asimismo, recuerda que cuando escaseaba el agua, ella y su familia tenían que estar dos o tres horas al pendiente para recolectarla y usarla en cuanto llegaba: “A media noche (mis hijos y mis nueras) nos parábamos a lavar porque era el momento en que había agua, hoy todo es diferente”.

Con felicidad compartió que ahora en vez de estar preocupándose por acarrear agua, tiene tiempo para sentarse a descansar o a ver la televisión, su hobby.

"En vez de estar buscando dónde lleno el agua o que ya no tengo botes, que ya se me agujeró y que hay que ir a comprar otro bote, ya no tengo que hacer eso porque ya tengo el sistema”, manifestó.