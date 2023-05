Síntomas para saber si tienes presión arterial alta y dónde atenderte en la CDMX

En el marco del Día Mundial de la Hipertensión conmemorado el 17 de mayo, la Secretaría de Salud (Sedesa) local invitó a los capitalinos a revisar sus niveles de tensión arterial en los módulos del programa "Salud en tu vida, Salud para el Bienestar", impulsado por la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, con el objetivo de prevenir enfermedades como obesidad, diabetes e hipertensión arterial.

De acuerdo con la dependencia, la hipertensión arterial es una de las enfermedades silenciosas con consecuencias fatales, ya que los síntomas no son tan notorios como las de otras condiciones médicas. El aumento de la presión del flujo de sangre en el sistema cardiovascular ocasiona problemas en el corazón, además de hemorragias cerebrales y oculares que podrían causar pérdida de la visión e incluso de la vida.

En estos espacios, los usuarios serán atendidos por personal médico de la Sedesa, quienes realizan una consulta general para conocer las condiciones de salud en las que se encuentra el paciente, seguido de brindar un diagnóstico y envío de un tratamiento adecuado para cada caso. A continuación te decimos cuáles son los síntomas de la presión arterial alta y dónde puedes atenderte.

Síntomas de la presión alta

De acuerdo con la Sedesa, los síntomas de alerta de la presión arterial alta pueden ser:

Dolores frecuentes de cabeza

Zumbido de oídos

Mareos

Ver destellos de luces

Adormecimiento en brazos

Cansancio o angustia

No obstante, las autoridades detallaron que estos signos varían en cada persona, por lo que se recomienda acudir a revisiones periódicas.

A la fecha, en la capital se han detectado 66 mil 255 casos de hipertensión, de los cuales 25 mil 64 fueron hombres y 41 mil 192 mujeres; la población más afectada son los mayores de 60 años, de acuerdo con Sedesa. Por ello, en la CDMX se brinda atención gratuita en las unidades de los Servicios de Salud Pública.

La presión arterial alta es una enfermedad silenciosa. Foto: Especial.

Prevenir la hipertensión

La doctora Susana Valdez, médico internista del Hospital General Ajusco, señaló que la unidad llegan pacientes en condiciones críticas con la presión arterial descontrolada y que tres de cada diez pacientes con crisis hipertensiva presentan un Evento Vascular Cerebral (EVC) o infarto al miocardio.

Por ello, los expertos en salud recomiendan limitar el consumo de sal, comer en horarios establecidos, hacer ejercicio, no fumar, no ingerir grasas en exceso para no aumentar el riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular.

La población más afectada por la hipertensión son los mayores de 60 años, pues representan casi el 50% de los casos totales que se han detectado por la Sedesa en el programa "Salud en tu vida, Salud para el Bienestar". Estos proyectos han sido promovidos por Claudia Sheinbaum para incentivar a los capitalinos a cuidar de su salud y para garantizar el acceso a la salud gratuita.

