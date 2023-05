Ariadna Montiel: "No hay mejor manera de gobernar que estando cerca del pueblo"

"No hay mejor manera de gobernar que estando cerca del pueblo", sentenció Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, quien reconoció la enseñanza por parte del titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, y aseguró que a lo largo de sus giras de Programas para el Bienestar a través de la República consigue escuchar directamente de los beneficiarios cuáles problemas son los que más los perjudica.

La secretaria federal visitó el Valle de Ignacio Allende en Chihuahua, en donde llevó a cabo la instalación de los Comités de Programas para el Bienestar. Tras ser bienvenida por el presidente municipal, Jesús Horacio Soto, quien agradeció su visita y refrendó su compromiso para trabajar coordinadamente, Montiel quien apuntó que, tras el inicio de su gira por el norte del país desde el 11 de mayo, mostró su júbilo al percatarse que López Obrador logró consolidarse como presidente de la República, lo que contribuyó a los avances de la Cuarta Transformación.

Así mismo, señaló que sus esfuerzos están enfocadas por y para el pueblo, por lo que aseguró que, entre los sectores beneficiados, buscan que todos los adultos mayores, personas con discapacidad y jóvenes tengan su pensión para el bienestar.

"Hoy hay recursos para la gente, antes no los había, no porque México no fuera grande, sino que esa riqueza era mal distribuida, se amafió el gobierno con los intereses particulares, y se abandonó el interés general, el interés del pueblo".