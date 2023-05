El caso de Debanhi Escobar y la violencia contra las mujeres dispararon un negocio que genera "molestia"

En un país donde sólo 4 de cada 100 casos de violación se resuelven - de acuerdo con un informe de México Evalúa publicado en octubre de 2022-, cada vez son más las mujeres que alzan la voz para exigir seguridad y justicia en medio de un ambiente de incertidumbre que las motiva a tomar medidas de precaución. Colectivos feministas y emprendedoras han lanzado alternativas para protección personal a través de artículos como gas pimienta, este es el caso de “Morritas Seguras”.

El feminicidio de Debanhi Escobar, de 18 años, ocurrido el 8 de abril de 2022 en Nuevo León y la denuncia de la influencer Nath Campos contra el también youtuber Rix por abuso son algunos de los casos que impulsaron el emprendimiento “Morritas Seguras” de Desyreé Medina, quien señaló que Colima, Monterrey y Guadalajara son las entidades donde ha recibido el mayor número de solicitudes.

Violencia contra las mujeres en México impulsa emprendimiento para defensa personal. Foto: IG @morritaseguras

“Yo lucharía por mi vida”

“Alguien que se te acerca nunca va a esperar que traigas nada y menos que realmente sepas usarlo”, señala Desyreé Medina, originaria de Culiacán, Sinaloa, en entrevista para El Heraldo de México al hablar sobre los llaveros de defensa personal que son parte de su emprendimiento. Algo que surgió luego de trabajar en la Secretaría de la Mujer del Estado, donde los testimonios de mujeres que sufrieron violencia impulsaron lo que, hasta aquel momento, aún se mantenía como una idea de la que dudaba.

Relató que fue su papá quien le entregó por primera vez un teaser para defenderse luego de que su prima fuera asaltada en más de una ocasión por un mismo sujeto que ya la identificaba, esto dio pie a una investigación y considerar lo mucho que podría ayudar a otras mujeres, todo sin imaginar el impacto que tendría el producto a través de redes sociales.

Desyreé Medina, creadora de "Morritas Seguras" es originaria de Culiacán, Sinaloa. Foto: IG @morritaseguras

“Me sentía mal, ¿por qué tenemos que llevar este tipo de cosas? Sentía vergüenza de sacar este producto, ¿por qué tengo que salir a la calle con un gas pimienta? Sentía que no iba a ser algo bueno (…) Fue bien padre la respuesta de la gente, pero también fue deprimente. Duré mucho tiempo enojada de porqué tenemos que necesitar estos productos si nos tienen que brindar seguridad”, puntualizó.

“He mejorado como persona, cómo ayudo a otra mujer. Me ha ayudado mucho a crecer, he cambiado varias cosas que no me gustan y varias personas a mi alrededor también”, menciona Desyreé sobre el impacto que ha tenido su emprendimiento tanto en ella como en quienes la rodean al conocer las historias de quienes lo compran a través de redes sociales.

“La seguridad de una persona, de realmente ser segura de sí misma, porque va más allá de un llavero es amor, es sororidad, la seguridad de nosotras mismas”, añade.

Violencia de género en México

La Organización de las Naciones Unidas (ONU Mujeres) define la violencia contra las mujeres como “todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o mental para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad”. Lo anterior abarca aquella que se produce en la familia, la comunidad y “la perpetrada o tolerada por el Estado”.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) a través de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) informó que en 2021 en México del total de mujeres de 15 años y más, el 70.1 por ciento han experimentado al menos un incidente de violencia que puede ser psicológica, económica, patrimonial, física, sexual o discriminación en al menos un ámbito a lo largo de su vida.

Sobre los delitos de violencia de género, que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) identifica como las distintas a la violencia familiar en su reporte elaborado cada año desde 2015, muestra que los datos van a la alza. En enero de 2022 se registraron 482 casos, mientras que en el mismo mes de 2023 fueron 519, un aumento de 69.6 por ciento. El Estado de México, Veracruz, Querétaro y Guerrero son las entidades donde se registraron el mayor número de denuncias.

Además, en enero de este año se realizaron 815 llamadas al número de emergencias (911) relacionadas con incidentes de acoso u hostigamiento sexual, siendo la Ciudad de México, Edomex, Guanajuato, Chihuahua y Baja California las entidades con el mayor número de casos. A éstas se suman las 276 por violación, las 19 mil 540 por violencia de pareja, las 44 mil 328 por valencia familiar y las 543 por abuso sexual en el mismo periodo de tiempo.

Edna Jaime, directora general de México Evalúa, señala en el informe “La justicia deja atrás a las mujeres: sólo 4 de cada 100 casos de violación se resuelven” publicado en octubre de 2022: “La confianza de las mujeres, adolescentes y niñas para acudir al sistema de justicia penal en búsqueda de protección, justicia y reparación es muy limitada, ya que el 96.8 por ciento de los casos de hostigamiento sexual y el 77.9 por ciento de casos de violación no se denuncian”.

