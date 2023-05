Familia desaparece en Hidalgo: llevaban a un niño de 2 años

La desaparición de una familia ha causado conmoción en el estado de Hidalgo, Joselyn de Jésus Mendoza Leal y de Marco Isai Vargas Marcos así como de su hijo de dos años fueron vistos por última vez en el municipio de Mineral de la Reforma el 25 de abril de este año.

El pequeño de 2 años pesa 16 kilogramos Foto: Twitter @PGJE_Hidalgo

La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Hidalgo (CBPEH) emitió las tres fichas de búsqueda el 7 de mayo en sus redes sociales para ayudar a dar con su paradero, luego de que sus familiares interpusieran la denuncia tras perder contacto con ellos.

Joselyn de Jésus mide 1.60 y tiene 19 años Foto: Twitter @PGJE_Hidalgo

De acuerdo a las fichas emitidas por la dependencia Joselyn de Jésus Mendoza Leal tiene 19 años de edad, cabello largo y lacio color negro, ojos café oscuro, mide 1.60 y pesa 60 kilogramos, no destacan ninguna seña particular. Mientras que Marco Isai Vargas Marcos tiene 36 años, cabello corto, lacio y negro, ojos café oscuro, mide 1.65 metros y pesa 70 kilogramos, no hay datos sobre como iba vestido el día de su desaparición.

Marco Isai Foto tiene cabello negro y ojos café oscuro : Twitter @PGJE_Hidalgo

El pequeño de 2 años identificado con las iniciales U.A.I.M., tiene el cabello corto, lacio y negro, ojos café oscuro, mide 1 metro y pesa 16 kilogramos, en la ficha compartida por las autoridades no detallan la vestimenta que usaba el último dia que fue visto or sus familiares ni tampoco destacan alguna seña particular.

En caso de tener información que ayude a dar con su paradero, las autoridades piden que se comuniquen al telefono 800 912 13 14.

