Miriam Rodríguez: la madre buscadora que desafió a Los Zetas y cazó a los asesinos de su hija uno por uno

Lo que es un día de fiesta y celebración para algunas, es una fecha de lucha y resistencia para Miriam Rodríguez, la madre buscadora asesinada a balazos un 10 de mayo en su domicilio de San Fernando, en el estado de Tamaulipas, tras seguir el rastro de su hija Karen Alejandra, quien había sido secuestrada en 2014 y sus restos aparecieron tiempo después. Por sus propios medios acechó uno a uno a los asesinos y los encarceló.

Pese a dar con el paradero de los responsables del delito contra su hija, Rodríguez no abandonó la causa que había asumido. Miriam se convirtió en activista e impulsó una red nacional de familiares que buscan a las decenas de miles de mexicanos desparecidos en la última década por el crimen organizado, además de la corrupción que azota a las instituciones del país.

Ella sabía que su vida corría peligro y las amenazas de muerte eran una constante en su vida cotidiana. Y es que en marzo de 2017, tres de los presos acusados por el asesinato de Karen Alejandra se fugó de prisión. Pese a que ella alzó la voz y pidió seguridad por todos los canales oficiales, fue ultimada a balazos el Día de las Madres.

"No importa si me matan. Me morí el día que asesinaron a mi hija. Yo quiero terminar esto. Me voy a llevar a la gente que le hizo daño a mi hija y ellos me pueden hacer lo que quieran", dijo en su momento Miriam Rodríguez Martínez