VIDEO | "Esta... no le pone bozal": una joven es insultada por un sujeto porque sus perros se pelearon en la Roma

Los problemas entre los dueños de animales domésticos suenen ser comúnes cuando alguno de ellos o ambos no acata ciertas normas cuando sacan a pasear a sus mascotas. La Ley de Protección a Animales de la Ciudad de México existe para que haya más orden y control de ciertos perros, sin embargo, es común aún ver a muchos de ellos sin correa que aunque no siempre suele representar un peligro, hay algunos que por su temperamento pueden llegar a atacar y en algunos casos, la reacción del dueño no es la más adecuada.

En este contexto, María Gala denunció a través de Twitter la experiencia que vivió con el dueño de un perro en la colonia Roma cuando estaba comiendo. De acuerdo con lo relatado por ella misma, el sujeto pasó con su perro al lado de ella y aunque el suyo normalmente no reacciona con todos los demás cuando los ve pasar, en esta ocasión saltó lo cual provocó que el otro can reaccionara e iniciara una pelea.

María mostró cómo su perro usó todo el tiempo su pechera. | FOTO: Twitter @maria_gala_

"No sabemos cuál fue el detonante, pero como sucede muchas veces, se empezaron a pelear. Aunque fue un asunto más de ladridos y de mostrar los colmillos" agregó y luego del breve encuentro, lograron separarlos y procedió a preguntarle si su perro se encontraba bien: "No me contestó nada, aunque le insistí varias veces (es importante la vacunación en estos casos)" refirió.

Posteriormente, María relata que el sujeto le empezó a gritar y a insultar, cuestionándola sobre por qué no lo tenía amarrado, por lo que añadió: "Yo le dije que no era mi culpa que los perros se hubieran atacado y que sí estaba amarrado, pero que sucedió tan rápido mientras yo comía que no alcancé a sujetar la correa", sin embargo, la joven relata que el hombre siguió gritándole y fingiendo que su perra estaba lesionada, a su percepción, exageró el conflicto, a pesar de que ella mostro interés en su mascota.

El sujeto se regresó para agredir a la joven. | FOTO: Twitter @maria_gala_

El momento reacciona agresivamente contra la joven

La situación asustó a la joven, quien en ese momento comenzó a grabar y sucede lo que se ve en el video que compartió a través de Twitter, pues se escucha que ella le dice "P*ndejo tú, wey" a lo que el sujeto, sumamente molesto se da la media vuelta y le dice a la joven: "Este perro muerde y esta p*ndeja no le pone bozal" y procede a golpear el celular hasta tirarlo.

Posteriormente, María aclaró en Twitter que su perro está esterilizado y tiene su vacunación en regla, en consecuencia, no es un perro peligroso y mencionó que a sus perros ya los han agredido antes, sin embargo, sabe que son cosas que pasan y procura ser asertiva con los dueños que no tienen la culpa. De igual forma, aclaró que apoya el uso de bozales, pues su can usó halter, un tipo de bozal combinado con correa para evitar que el perro muerda, esto con el objetivo de corregir algunos comportamientos derivados de su esterilización, los cuales fueron desapareciendo, por lo que lo dejó de usar por petición de los veterinarios y optó por usar pechera.

El altercado dividió opiniones y usuarios arremetieron contra el sujeto

Finalmente, María compartió un video de su perro jugando en un parque con otros canes, esto como prueba de que no es un animal peligroso y mostró fotografías del momento de la agresión, en el que destacó el miedo que la perra le tiene al sujeto que la agredió, es decir, a su propio dueño. De igual forma, hizo la aclaración de que todo el tiempo su mascota estaba amarrada, pero cuando todo ocurrió ella no alcanzó a jalarlo.

Momentos después, la joven compartió capturas de pantallas de los comentarios que ha recibido al respecto, en los que varios usuarios aseguraron haber tenido problemas con el mismo sujeto, quien generalmente no lleva a su can con correa: "Él va pegado siempre al cel, seguro que aparte de contigo y conmigo ha tenido más problemas, pero tener cuidado porque él es violento" se lee en uno de los comentarios.

Sin embargo, lo publicado por María dividió opiniones, ya que hubo quienes aplaudieron su actuar ante un sujeto violento que buscó provocarla, pero también recibió críticas en las que le dijeron que debe conocer mejor a su mascota y mantenerse atenta todo el tiempo para evitar que sucedan situaciones así, por lo que la responsabilizaron de lo ocurrido.

