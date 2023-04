AMLO califica a Jesús como un reformador: “Desmoronó los antiguos fundamentos de la vida”

En la conmemoración cristiana del Viernes Santo, el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó un mensaje con una cita del escritor ruso León Tolstói, en la que califica a Jesucristo de reformador, pero apunta que su enseñanza todavía está pendiente de concretarse.

La frase del novelista fue publicada en el marco de la Semana Santa por el mandatario mexicano en redes sociales. “Tolstoi sobre Jesús: Cristo es un reformador que desmoronó los antiguos fundamentos de la vida y nos proporcionó unos nuevos, y cuya reforma aún no se ha llevado a cabo y todavía sigue vigente”, escribió el tabasqueño.

Este Jueves Santo, el mandatario mexicano también retomó una frase de Gandhi, uno de los líderes sociales y políticos más grandes de la India, en la que exalta que nadie ha hecho más por la humanidad que Jesucristo.

De Gandhi sobre Jesús: No sé de nadie que haya hecho más por la humanidad que Jesús. De hecho, no encuentro nada malo en el cristianismo. Pero entonces añadió: El problema está en ustedes los cristianos, pues no viven de conformidad con lo que enseñan