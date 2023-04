AMLO lanza fuerte mensaje por Jueves Santo: “El problema está en ustedes los cristianos, pues no viven de conformidad”

Enviando un mensaje en el marco de la Semana Santa, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó este jueves en redes sociales una cita de Mahatma Gandhi en la que reprocha la incongruencia de practicantes del cristianismo al no seguir lo que les enseña su religión.

Cabe señalar que el presidente López Obrador ha utilizado en diversas ocasiones expresiones similares para criticar a sus adversarios “conservadores”, principalmente al PAN, al señalar que “los conservadores van a misa y olvidan mandamientos”.

Este Jueves Santo, el mandatario mexicano también retomó una frase de Gandhi, uno líderes sociales y políticos más grandes de la India, en la que exalta que nadie ha hecho más por la humanidad que Jesucristo.

De Gandhi sobre Jesús: No sé de nadie que haya hecho más por la humanidad que Jesús. De hecho, no encuentro nada malo en el cristianismo’. Pero entonces añadió: ‘El problema está en ustedes los cristianos, pues no viven de conformidad con lo que enseñan