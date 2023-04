Claudia Sheinbaum: "Abrazos no balazos, no quiere decir que nos quedemos cruzados de brazos"

En su visita a León, Guanajuato, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la actual administración Federal busca reducir los niveles delictivos a través del fomento a la educación. “La estrategia de abrazos, no balazos, no quiere decir que estemos cruzados de brazos. Es atención a los jóvenes, cero impunidad y honestidad, pero si no atendemos a los jóvenes con oportunidades, con acceso a derechos, nunca vamos a resolver el problema de inseguridad”, mencionó.

Frente a los asistentes a la ponencia “Políticas de gobierno al servicio del pueblo”, la mandataria capitalina señaló que, gracias a dichos valores, la Ciudad de México logró reducir su incidencia delictiva a la mitad, ya que en 2019 se tenían cerca de seis homicidios al día y hoy la cifra se mantiene a menos de dos.

“Cuando yo llegué al gobierno de la Ciudad llegamos a tener seis homicidios diarios, hoy estamos en menos de dos homicidios diarios, 1.6 este mes y bajamos la incidencia porque separamos claramente el crimen del gobierno. No hay relaciones de complicidad con nadie. Ya ven a García Luna, tanto que presumían del secretario de Seguridad y ahora es juzgado en Estados Unidos, porque hoy sabemos que era un narcotraficante, que tenía en sus manos la seguridad del país”, dijo.

A la par, Sheinbaum Pardo aseguró que los gobiernos están para mejorar las condiciones de vida de los que menos tienen, disminuir desigualdades y construir derechos. Por ello, destacó que en la Ciudad de México se busca acercar la cultura, el deporte y la equidad a toda la población, por lo que destacó la importancia de Mi Beca para empezar, la cual se entrega a niños de preescolar, primaria y secundaria que estudian en escuelas públicas.

La jefa de gobierno habló sobre las estrategias de seguridad en la capital de la República

FOTO: Archivo

“Las mujeres cuidamos a los hijos y cuando se apoya a los niños y a las niñas apoyamos a las mujeres. En la ciudad había una beca antes y apoyaba solamente a los que tenían 9 y 10 de promedio y la gente pensaba que eso estaba bien, pero un niño no tiene una buena calificación, no solo porque no haga un esfuerzo, muchas veces es porque no llegó desayunado a la escuela o por qué tiene problemas en el hogar, por eso es mejor apoyarlos a todos y a todas”, mencionó.

Además, enfatizó la creación de dos universidades públicas, dos teleféricos urbanos que van de la parte más alta de la Ciudad de México al metro de la capital, la construcción de un segundo piso para trolebuses, la renovación del metro y la inversión en parques.

“Claro que debe haber inversión, pero esa inversión tiene que ir acompañada de inversión pública para mejorar el bienestar y la calidad de vida de la gente, de eso se trata la cuarta transformación”

Invitó a las asistentes a seguir trabajando para lograr equidad en todos los aspectos de la vida y cumplir los sueños que se propongan. “Sigamos luchando por la igualdad de las mujeres, de sus derechos. A las niñas, a las jóvenes, les decimos: pueden ser lo que quieran ser, si quieren ser abogadas, que sean abogados, quieren ser ingenieras, que sean ingenieras, quieren ser plomeras, pues que sean plomeras, quieren ser electricistas, que así lo sean, quieren ser presidentas municipales, que lo puedan ser, quieren ser diputadas, que sean diputadas. Las mujeres podemos ser senadoras, podemos ser gobernadores y presidentas de la República”, finalizó.

Periodismo de la más alta calidad: síguenos en el nuevo Google News Showcase

SEGUIR LEYENDO:

Claudia Sheinbaum aplaude el regreso de AMLO a las Mañaneras

Claudia Sheinbaum es arropada por simpatizantes y mariachis en León, Guanajuato

Claudia Sheinbaum alcanza el 64% de aprobación en encuesta: Buendía & Laredo