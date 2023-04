No habrá recortes de agua del 1 al 3 de mayo en la CDMX | MAPA

A través del Comunicado de Prensa número 0319-23, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer que del 1 al 3 de mayo no habrá recortes de agua en la Ciudad de México, y pidió a la población no generar alarma por la falta del líquido durante los primeros días del próximo mes, explicó que aunque se hacen trabajos permanentes para el mantenimiento del Sistema Cutzamala, no hay previsto para esas fechas disminución en el abasto para 13 alcaldías de la capital del país.

La Conagua explicó que cuando el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, programa la realización de obras mayores, lo hace del conocimiento de la sociedad, a través de los canales oficiales. Sin embargo, se reitera que en esta ocasión no habrán dichas labores, por lo tanto no hay recorte de agua ni disminución en el suministro para los próximos días.

No obstante, se hace un llamado a la población para que mantenga de manera permanente las acciones de uso adecuado y cuidado del agua, ya que es un recurso indispensable para la vida.

La CDMX enfrenta una crisis de agua

La Ciudad de México se enfrenta a una temporada de reducción en el suministro de agua debido a que las tres presas que alimentan en Sistema Cutzamala tiene menos agua, por lo que la capital del país recibirá 24% menos del líquido indispensable para consumo humano en comparación a lo que había en el 2019, informó hace unos días la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien detalló que se prepara un plan para que todas las alcaldías tengan suministro.

Detalló que serán algunas alcaldías las que tendrán mayor problema, sobre todo aquellas que se encuentran más lejanas en la línea de distribución del Cutzamala y que las pipas del Gobierno capitalino tendrán prioridad en el llenado y distribución de agua. Sobre la escasez en la Ciudad de México, el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Germán Martínez explicó que el Sistema Cutzamala tiene un acumulado de 386 millones de metros cúbicos que equivalen al 49.4% de su capacidad.

En mayo habrá otra onda de calor

"Estamos pronosticando para la siguiente temporada cuatro ondas de calor, una sobre el mes de marzo, una en abril y dos en mayo", destacó el funcionario, condiciones que provocarán que las altas temperaturas continúen prevaleciendo en lo que resta de marzo, como en abril y mayo, además que "también se espera una reducción en las precipitaciones", indicó Rafael Trejo, Subgerente de Pronóstico Meteorológico de la Gerencia de Meteorología y Climatología de la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El funcionario enfatizó que pese a las elevadas temperaturas que se han registrado en días recientes en diversas partes de la geografía mexicana, se trata de condiciones normales que se originan debido a diversos factores.

En entrevista con El Heraldo Digital, Rafael Trejo resaltó que las temperaturas de máximas de 40 a 45 grados que se han registrado en México en días recientes se han generado debido a un sistema de alta presión, "el cual inhibe la formación de nubosidad y, por lo tanto, al no tener nubosidad, los rayos solares llegan directamente a la superficie terrestre". Los estados que han registrado estas temperaturas muy puntuales han sido Tamaulipas, la parte de Tierra Caliente, al norte de Guerrero, Michoacán y en algunos estados de la Península de Yucatán.

Continuarán las altas temperaturas en el país. Foto: Cuartoscuro

Rafael Trejo destacó que las cuatro ondas de calor que se esperan para primavera se van a originar debido al posicionamiento de un sistema anti ciclónico que cubrirá la mayor parte del territorio nacional, lo que estará inhibiendo la formación de nubosidad. Esto "mantendrá el incremento de las temperaturas y también favorecerá las condiciones necesarias para que se presenten incendios forestales", informó.

Los meses en los que se registrarán son marzo, abril y mayo, temporada en que climatológicamente se registran las temperaturas más altas, enfatizó. Trello adelantó además que todavía se esperan en México de dos a tres meses sin precipitaciones: "Hasta el 28 de febrero los estados del centro del país tienen sequía moderada a severa y continuarán todavía dos a tres meses sin precipitaciones", destacó.

