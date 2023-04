VIDEO | "¡Mugrosas!": cliente insulta y explota contra trabajadoras de compañía telefónica

En redes sociales ha ganado popularidad un polémico video que muestra el momento exacto en el que un hombre agredió verbalmente a trabajadoras de una compañía telefónica. Los hechos ocurrieron dentro de un inmueble ubicado sobre Avenida Yáñez, en Hermosillo, Sonora. El clip fue grabado por testigos que presenciaron el ataque y posteriormente fue difundido en plataformas digitales, donde decenas de internautas han compartido la grabación y han arremetido contra el protagonista del clip.

En el video se observa a un hombre, que viste playera y bolso color negro, agrediendo verbalmente a las trabajadoras de una compañía telefónica, esto luego de que se molestó por la atención que le estaban brindando. Con fuertes insultos, el sujeto, quien no ha sido identificado, arremete contra las empleadas, esto mientras una guardia de seguridad le pide que se retire del establecimiento.

En el video se observa a un hombre, que viste playera y bolso color negro, agrediendo verbalmente a las trabajadoras.

Durante repetidas ocasiones se escucha al hombre llamar “viejas mugrosas” a las trabajadoras de la sucursal, quienes intentan detener la agresión y le piden al sujeto que abandone el inmueble. De igual manera, el hombre lanzó insultos misóginos y racistas en contra de las mujeres, dirigiéndose a ellas despectivamente como “mugrosas de pueblo”.

El video ha causado indignación en redes sociales, donde decenas de internautas han arremetido en contra del hombre que aparece en la grabación. No obstante, algunos defendieron al sujeto, aseverando que la atención que brindan las compañías telefónicas: “No defiendo el actuar de esta persona creo que no es la actitud, pero ir hacer algún trámite o reportar alguna falla en el servicio es imposible y no resuelven, pésimo servicio en atención a clientes”, escribió un internauta en los comentarios del video.

El video ha causado indignación en redes sociales.



Otras personas se refirieron al hombre como “cavernícola” por agredir con insultos clasistas, racistas y misóginos a las trabajadoras de la compañía telefónica. “Denuncien… a ver si muy machito cuando lo detengan”, “Ese tipo de insultos deberían ser castigados. Multas elevadas o un tiempo de cárcel” y “Lo peor de todo es que estoy segura que nada le pasará”, fueron algunos de los comentarios que recibió el video.

