La Secretaría de Bienestar extiende plazo para recoger la Tarjeta del Bienestar en la CDMX 

La Secretaría de Bienestar extendió el plazo para que los adultos mayores que aún no cuentan con su tarjeta del Banco del Bienestar puedan recogerla y recibir su pensión a partir de junio.

Con ello, la fecha límite se amplía hasta el 31 de mayo, por lo que los usuarios podrán recoger el plástico hasta el último día de abril o esperar hasta el 8 de mayo, cuando se renueve el trámite en los 32 módulos que hay en la Ciudad de México.

Adultos mayores tendrán que recoger su tarjeta del Bienestar Foto: Especial

"Todas las personas que no tienen todavía Tarjeta del Banco de Bienestar, es muy importante que acudan, de aquí al domingo, y si no del 8 de mayo al 31 de mayo, es importantísimo porque a partir de junio todos los depósitos, tanto de Pensión a Personas Adultas Mayores, como de discapacidad, solamente se harán en el Banco del Bienestar. Son, todavía, alrededor de 300 mil personas que no han ido a recoger su tarjeta", explicó la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum Pardo.

Entregan más de la mitad de tarjetas a derechohabientes

Por su parte, la secretaria de Bienestar Federal, Ariadna Montiel, señaló que en la Ciudad de México se han entregado 597 mil 984 tarjetas de las 906 mil 291 que se tienen planeadas, lo que representa un avance de 68.1 por ciento.

Varios adultos ya realizaron su trámite en los módulos correspondientes Foto: Especial

"La jefa de Gobierno nos ha pedido que hagamos una extensión del plazo porque, como ustedes han visto, todavía tenemos un número importante de personas que no han acudido aún por su tarjeta (...) Es muy importante que esta vez hemos tenido los módulos abiertos cuatro meses y, decirles que después de esto, ya no va a haber una ampliación del plazo", enfatizó la funcionaria.

Por ello, invitó a aquellos que tienen problemas de movilidad a comunicarse a los teléfonos de la Secretaría de Bienestar para realizar una visita domiciliaria y que puedan recibir el beneficio.

Cabe destacar que los adultos mayores que cuentan con la tarjeta reciben cuatro mil 800 pesos bimestrales y para obtenerla es necesario contar con:

CURP

Comprobante de domicilio,

Identificación oficial con fotografía,

Acta de nacimiento

Número de teléfono.

