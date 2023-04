Ciro Murayama: "Nuevos consejeros llegan sin padrino político, sin deberle nada a nadie, solo a la ciudadanía"

El hasta hoy consejero del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama, aseguró que los tres nuevos consejeros y la presidenta del órgano electoral, Guadalupe Taddei, llegan al cargo “sin padrino político alguno”, sin deberle nada a ningún partido, ni al gobierno, solo a la ciudadanía, llegan por sus méritos y acreditada trayectoria.

En entrevista con EL HERALDO DE MÉXICO, Murayama señaló que, aunque la designación por tómbola no fue la mejor vía de llegada, es legítima y constitucional y aseguró que cuentan con todos los méritos para ocupar el cargo.

Dijo que la nueva consejera presidenta Guadalupe Tadeii tiene en su ADN, el Servicio Profesional Electoral del INE, al igual que Rita Bell quien fue consejera del Organismo Público Local de Oaxaca; sobre Arturo Castillo Loza y Jorge Montaño, señaló que también llegan por sus méritos.

Reveló que dio su voto para que Guadalupe Taddei presidiera el Organismo Público Electoral de Sonora



FOTO: Especial

Quien el último minuto de este lunes dejará de ser consejero, refirió que, en su momento, dio su voto para que Taddei fuera presidenta del Organismo Público Electoral (OPLE), de Sonora, por su probada trayectoria que en su mayoría ha hecho en el INE y dijo, nada tiene que ver con la relación de sus familiares con algún partido, en este caso Morena.

“Ella en su ADN tiene el Servicio Profesional Electoral, si sus parientes andan en la política -decisión de los parientes- ella tiene una trayectoria acreditada aquí, y tan me parece una trayectoria loable que cuando yo pude decidir, yo la designé presidenta de un organismo público local y hoy, después de haber sido presidenta siete años de haber organizado elecciones donde se dieron alternancias allá en Sonora, gobernaba el PAN cuando la designamos, luego perdió el PAN, yo creo que hizo un trabajo del que ninguna fuerza política le hace reproches y eso la acredita”, sostuvo.

Respecto a la consejera Rita Bell, señaló que también fue electa durante su paso por el INE, tras señalar que vino desde la sociedad civil, dijo que es importante decirles a los nuevos funcionarios que tienen una gran responsabilidad y reiteró que no le deben su llegada a nadie.

“El caso de Rita Bell, también, nosotros vimos que era una mujer que venía de la sociedad civil, de la participación en causas de derechos democráticos y la designamos consejera electoral del OPLE de Oaxaca, bueno le digo a la gente que llega en nuestros lugares, sepan que tienen una enorme responsabilidad, que no deben su llegada al INE a padrino político alguno, sino a la ciudadanía, imprégnense de los valores de esta institución, les deseo mucho éxito”, recalcó.

Al ser cuestionado sobre si las dos manifestaciones en defensa del INE sirvieron para frenar la intención del partido en el gobierno, primero de desaparecer y después de debilitar al INE, señaló que las protestas enviaron un mensaje a la oposición para que no entregaran la autonomía del INE y también al Poder Judicial para recordarle su independencia y la confianza que hay en él.

Ciro Murayama reflexionó sobre el impacto tras las manifestaciones en defensa del INE

FOTO: Especial

“Metió en orden a las oposiciones, para que no pactaran a cambio de espejitos, que no entregaran la autonomía del INE, que no entregaran el Padrón Electoral, que no hicieran una negociación de la que se pudieran arrepentir”, señaló.

Añadió que las movilizaciones han jugado un papel clave para frenar los intentos de debilitar al INE, pero consideró que para el gobierno no tuvo importancia.

“Esa conciencia fue de la ciudadanía, ese llamado de atención, esa advertencia, la desató la movilización social, también creo que la movilización social ha ayudado a crear un contexto más favorable al Poder Judicial, porque la marcha del 26 de febrero fue de respeto y reconocimiento al respeto y reconocimiento a la importancia del Poder Judicial independiente, al tiempo que desde el gobierno lo que hacían eran atacar, amagar, conductas muy fascistas, poco democráticas”, señaló Murayama.

Ataques del gobierno se debieron a que rechazaron entregar la autonomía del INE

Luego de cuatro años de ataques en su contra y del consejero presidente Lorenzo Córdova por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y del partido en el gobierno, Morena, el consejero Ciro Murayama reveló que éstos se debieron a que no cedieron a presiones para entregar la autonomía del INE.

“¿A qué atribuye los ataques del gobierno, del presidente de la República contra el INE, específicamente al consejero presidente Lorenzo Córdova y a usted?



FOTO: Especial

“Los representantes del gobierno nos decían -hagan gestos, háganle un gesto al presidente, dañen a los trabajadores del INE, quítenles sus derechos laborales, eso al presidente le gustará- no señor".

Señaló que se negaron rotundamente, porque era un gesto que implicaba violar derechos, renunciar a la autonomía y no tener independencia, “era un favor el que nos pedían, inaceptable desde la dignidad personal y profesional y desde el sentido de responsabilidad con nuestros compañeros y con esta institución”, sostuvo Murayama.

“El gesto era, actúen como si en el INE mandara el presidente, acaben con los seguros de la gente, bájenle los salarios a la gente, es decir una mentalidad muy autoritaria que nosotros no dejamos pasar”, detalló.

Ciro Murayama regresará como académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, toda vez que la licencia que pidió para poder ejercer el cargo de consejero vence este lunes 03 de abril, pero debido a las vacaciones de Semana Santa, regresará a las aulas a partir del 10 de abril, detalló.

