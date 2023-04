Realiza IMSS más de 200 mil acciones en la 7 Jornada de Continuidad de Servicios de Salud

En unidades médicas y hospitales de las 35 Oficinas de Representación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en los estados, se llevaron a cabo 200 mil 295 acciones como parte de la 7ª Jornada de Continuidad de Servicios de Salud, lo cual permite fortalecer la atención médica en unidades médicas de los tres niveles de atención.

Al respecto, el director general del IMSS, Zoé Robledo, expuso que del 14 al 16 de abril, se llevaron a cabo 95 mil 561 consultas de Medicina Familiar y 28 mil 519 de Especialidad; 3 mil 123 cirugías, 68 mil 319 detecciones de enfermedades prioritarias, así como 4 mil 738 estudios de auxiliares de diagnóstico y tratamiento.

“Todo esto es lo que hacemos para recuperar servicios, para disminuir los tiempos de espera en el IMSS y es un ejército de gente activada los fines de semana con este propósito; en total, 200 mil atenciones, se habían programado 173 mil y se realizaron 200 mil”, señaló.

Con esto fue posible alcanzar la meta en 115.6 por ciento, que previo a la jornada era de 173 mil 304 atenciones, conforme a las especialidades con mayor demanda de Consulta Externa y Cirugía en el Segundo y Tercer Nivel de atención, así como las Acciones Preventivas Integradas y consultas de Medicina Familiar en el Primer Nivel.

Destacó que en estos tres días, se realizaron 35 trasplantes, de los cuales 20 de riñón, 10 de córnea, uno de corazón, uno de hígado y tres de células troncales hematopoyéticas.

Además se concretaron nueve donaciones cadavéricas, cuatro de ellas multiorgánicas, en las Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades No. 2 de Ciudad Obregón, Sonora y Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional (CMN) de Occidente en Guadalajara, Jalisco; así como el Hospital General de Zona (HGZ) No. 1, Villa de Álvarez, Colima, y el Hospital General Regional (HGR) No. 1 de Querétaro.

En estas intervenciones se cuenta con protocolos de bioseguridad sanitaria para reducir la cadena de contagio por COVID-19, que incluye la toma de PCR en los pacientes receptores y donadores.

En Baja California Sur, se efectuaron 4 mil 354 Chequeos PrevenIMSS en unidades médicas de Primer Nivel; además, se otorgaron 153 consultas de las especialidades de Traumatología y Ortopedia, Oftalmología y Medicina Interna en el HGZ No. 1 de La Paz, así como cirugías de Traumatología y Urología en dicho hospital y la Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) anexa a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 34.

En Hidalgo se realizaron detecciones de cáncer cervicouterino, exploración clínica de cáncer de mama, detecciones de diabetes mellitus e hipertensión arterial, así como Chequeos PREVENIMSS en la UMF No. 31 de Zimapan y el HGZ con Medicina Familiar No. 8 de Ciudad Sahagún; además del otorgamiento de consultas Medicina Familiar en la UMF señalada y cirugías en el HGZ No. 2 de Tulancingo.

En Nuevo León se realizaron ferias de la salud en las UMF No. 20 y 68 con la programación de estudios de mastografías, detecciones de cáncer de mama, cáncer cervicouterino, hipertensión arterial, diabetes mellitus, salud bucal, obesidad y sobrepeso; en el Segundo Nivel se otorgaron consultas de especialidades con mayor demanda como Dermatología, Gastroenterología, Reumatología, Medicina Interna, Cardiología, Neurología, Psiquiatría y Oftalmología, además de intervenciones quirúrgicas.

En tanto, en la UMAE Hospital de Especialidades del CMN La Raza se efectuaron 76 cirugías en las especialidades de Angiología, Cirugía General, Cirugía de Cabeza y Cuello, Cirugía Reconstructiva, Neurocirugía, Coloproctología; se proporcionaron mil 52 consultas en diversas especialidades y 309 estudios y procedimientos en Medicina Nuclear, Imagenología, y Registros Gráficos.

En el Hospital de Pediatría del CMN Occidente de Guadalajara se otorgaron 164 consultas, 19 cirugías y 199 procedimientos auxiliares de diagnóstico; destaca un trasplante hepático de donador vivo relacionado y la procuración de órganos, del cual se obtendrán riñones para trasplantarse en dos pacientes de esta unidad, así como la extracción de córneas.

En la UMAE Hospital de Especialidades No.14 de Veracruz, se llevaron a cabo 10 procedimientos quirúrgicos de Oftalmología, 28 estudios de resonancia magnética, 38 consultas de Cardiología, 16 de Cirugía Plástica Reconstructiva, 51 de Oftalmología y 65 de Oncología Clínica.

Con lo anterior, la Dirección de Prestaciones Médicas ratifica el compromiso con la población derechohabiente para fortalecer la calidad y oportunidad de la atención, fortaleciendo las acciones que permitan garantizar el acceso a la salud por medio de la coordinación de sus áreas normativas y vinculación permanente con los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada y Unidades Médicas de Alta Especialidad.