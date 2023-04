Bionce Amaya amaba México, se graduó con birrete y estola con la bandera

Bionce Amaya Cortez decidió pasar las vacaciones de Semana Santa en China, Nuevo León, jamás se imaginó que sus días estarían contados en la tierra que tanto amo, desapareció el 6 de abril tras salir a divertirse con su amigos, su cuerpo fue encontrado una semana después en una finca.

Desapareció el 6 de abril en China, NL Foto: Facebook Ethna AC

Tenía sólo 20 años, era de origen mexicano pero residente de Texas en Estados Unidos, le encantaba visitar a sus familiares en su tiempo libre, sus padres eran originarios de China, NL y su amor por México la llevo incluso a ser noticia hace dos años, la cadena Telemundo la entrevistó durante su graduación ya que la joven denunció que en la escuela Juárez Lincoln, no la dejaron portar una estola hacía alusión a la bandera de México y de los Estados Unidos, ella argumentó que eran sus raíces y que las quería representar con orgullo y a su bandera americano con mucho respeto.

“A mi me hicieron a un lado y me dijeron que no podía usar mi bandera mexicana, me sentí confundida”, acusó Bionce Amaya.

Decidió graduarse portando una estola con la bandera de México y EU Foto: Cortesía

Aseveró que todo era dedicado a su mamá porque llegó sin nada a territorio estadounidense y les dio todo; sin embargo, eso no le impidió enorgullecerse de sus raíces mexicanas ya que la bandera también la llevaba en el birrete. La joven se encontraba feliz porque era la primer mujer que se graduaba de su familia. Bionce era mamá de un bebé de cuatro meses, la joven vivía en Mission, Texas,

“Siempre lleven el color de sus banderas por todo lo alto”, sentenció Bionce Amaya.

La joven se encontraba feliz porque era la primer mujer que se graduaba de su familia Foto: Cortesía

Aseveran que siempre avisaba a sus familiares donde se encontraba y esta vez no fue la excepción, su madre Flor Cortez relató que su hija le mando un video donde aparecen dos mujeres y dos hombres con los que se encontraba y refirió que le dijo que se encontraba en la casa de “El Negro” en General Bravo.

Bionce le aviso a su mamá que se encontraba se encontraba en la casa de “El Negro” en General Bravo Foto: Facebook Ethna AC

Lamentablemente después ya no se volvió a saber de ella, su hermana fue la que pidió ayuda en redes sociales, Ethna relató que la última vez que supieron de ella, que fue cuando llamó a su madre. Al buscarla, contactaron a los amigos con quienes estaba, ellos dijeron donde la dejaron y que un coche la esperaba, pero aseguraron que no recordaban la ropa que la joven llevaba puesta, por lo que no se pudo dar esa información para hacer más eficiente la búsqueda.

El lugar donde la joven estadounidense desapareció, la carretera de China a Montemorelos, es la misma en la que a finales de febrero desaparecieron tres mujeres, también ciudadanas de Estados Unidos, cuando iban a vender ropa a un tianguis. De Maritza Trinidad y Mariana Pérez Ríos, así como Dora Alicia Cervantes Sáenz, no se sabe nada pese a los esfuerzos por localizarlas.

¿De qué falleció Bionce?

La joven americana murió de una contusión profunda de cráneo, vertebro medular cervical y del tórax, informó la Fiscalía de Nuevo León a través de un comunicado. El cuerpo fue reconocido por un medio hermano de la mujer. La dependencia aún no ha precisado si el caso se investiga como un feminicidio, pero aseguró que ya se emitieron órdenes de arresto.

El viernes 14 de abril, se reportó que en uno de los ranchos donde se realizan los cateos, se encontró el cadáver de una mujer, cuya identidad hasta el momento es desconocida. Antes de que los operativos de búsqueda de la joven iniciaran, Gerardo Palacios Pámanes, secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, informó que se realizarían cateos en distintos ranchos de China y otros municipios aledaños, los cuales son propiedad de familiares de Bionce, quienes tienen antecedentes penales, ya que anteriormente fueron detenidos por la Fuerza Civil y la Marina.

El cuerpo encontrado fue levantado por personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, el cual posteriormente lo trasladó al anfiteatro del Hospital Universitario en donde se le practicará la necropsia de rigor y será sometido a confrontación genética para su plena identificación. Familiares de la joven norteamericana confirmaron a los medios de circulación nacional que se trataba del cuerpo de Bionce.

De acuerdo con Palacios Pámanes, la desaparición de Bionce Amaya está relacionada con los dueños de las propiedades a catear, a diferencia de la ocurrida meses antes, con las tres amigas que desaparecieron en el mismo sitio cuando iban a vender ropa al municipio de Montemorelos.

Piden ayuda para repatriar restos

La madre de la joven, Flor Cortez, pidió ayuda para trasladar los restos de su hija a Mission, Texas, la petición se creó en la plataforma GoFundMe "jamás pensamos que sus mismas amistades serían las que le quitarián su vida, aun no logramos entender el porque si ella les pedía ayuda, la fueron a tirar en un rancho. Demasiadas preguntas sin respuestas" expresó en el escrito.

Su madre acusa que sus amigos la dejaron sola Foto: Cortesía

La solidaridad por parte de la comunidad internacional no se hizo esperar, hasta el momento la petición ya rebasó 10 mil dólares que requería la familia, la meta se superó, van 12 mil 29 dólares.

Marchan para pedir justicia

Alrededor de 250 personas marcharon por las calles de China, NL el domingo 16 de abril para exigir un alto a la violencia contra las mujeres en el estado y para exigir justicia por la muerte de Bionce. Además pidieron justicia por los demás desaparecidos en el estado con consignas como "A la próxima incendiamos China", "Una más y quemamos China", "Justicia para Bionce".

Los restos ya fueron entregados a los familiares, ahora solo esperan que los restos sean repatriados para que pueda ser despedida en Texas, Estados Unidos.

