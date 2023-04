Una niña de 4 años deambulaba sola por calles de Guadalajara: escapó cuando su papá se quedó dormido

El pasado jueves 13 de abril, el padre de la pequeña Camila se llevó un gran susto, luego de perderla sobre Avenida López de Legaspi al cruce con Avenida Colón, esto en Guadalajara, Jalisco; este evento se desató luego de que la niña aprovechó que su papá se quedó dormido para salir de su casa y deambular por las calles.

La pequeña Camila caminó sola, descalza, con un short y llorando sobre las calles de Guadalajara, Jalisco; luego de verla deambulando con desesperación y confusión, los transeúntes alertaron a las autoridades luego de levantar un reporte ante la Comisaría de Guadalajara para encontrar a su familia.

Ante este caso, un grupo de veinte policías acudieron a dicho lugar para encontrar a la pequeña Camila, quien estaba sana y salva. Desde que la hallaron, se activó un protocolo para dar con los padres de la menor de cuatro años de edad; entre tensión, los cuerpos policiacos se dieron la tarea de buscar a su padre, quien afortunadamente apareció.

Se trata de Erick Iván Esquivias, el padre de Camila quien declaró que luego de haber tenido un turno de trabajo muy pesado, se quedó dormido y no cerró bien la puerta de su hogar, por lo que una de sus dos hijas se escapó de la casa.

“Me desperté a cambiar a la niña más chiquita, me quedé dormido y en eso fue cuando Camila aprovechó y bajó las escaleras de la casa. Salió de la casa y yo no me di cuenta"; dijo el papá de Camila.