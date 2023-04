Los nombramientos en el INAI se deben hacer como lo marca la Constitución, no cuando el Senado quiera

Francisco Ciscomani, integrante del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), tuvo una conversación con José Luis Sánchez Macías a través de la señal de radio de El Heraldo Media Group.

Aseguró que la mayor preocupación en el asunto debe ser que se trata de construir la narrativa de que los derechos de la gente están sujetos a la decisión de una mayoría y no a la Constitución política del país, documento que deben cumplir las autoridades.

Destacó que esta decisión es soberana, pero esta regulada por la ley, por lo que es obligatorio que se resuelva conforme a los tiempos que se establecen en la Carta Magna y no cuando los funcionarios quieran.

"Estamos siendo afectados todos los mexicanos en nuestros derechos de acceso a la información", dijo.

La institución no ha podido resolver impugnaciones. FOTO: Archivo.

Son los derechos de todos

Aseguró que una reforma para desaparecer al INAI contrasta con los escándalos de corrupción, así como el cambio en la forma de hacer política derivados de las actividades del organismo.

"Vale exactamente lo que pesa y ha tenido un impacto", dijo.

Indicó que en 30 años la transparencia que se ha logrado por medio del instituto ha servido a la ciudadanía, a los partidos políticos, a los medios de comunicación, estudiantes e inclusive las empresas.

El presidente aseguró que el país estaría mejor sin el organismo. FOTO: Presidencia,

Pidió analizar los avances del INAI

Dijo respetar la opinión del mandatario, pero pidió que se revisaran los recursos de revisión que se han hecho a través de esta institución a fin de determinar cómo se ha hecho el gasto público.

"Tenemos un pueblo mucho más informado actualmente"

Añadió que el Consejo Consultivo de este organismo no trabaja con un sueldo, por lo que no tiene conflicto de intereses. No obstante, recomendó al INAI que se busque una controversia constitucional para que se logren los nombramientos necesario.

Sigue leyendo:

Morena y la oposición chocan en el Senado y “alejan” nombramiento de comisionados del INAI

AMLO arremete contra el INAI: "Es mejor que no existiera"