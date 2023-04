El primo de Donato Vargas se deslinda de chat sexual en Oaxaca: “Me quieren embarrar”

El diputado de Morena, Pablo Díaz Jiménez, negó las acusaciones de ciberacoso en su contra y se escudó al exponer que lo quieren “embarrar” en un tema “personal”, junto con su primo Donato Vargas, coordinador de Delegados de la Paz del gobierno de Oaxaca.

"Veo que es un tema personal. Hay dependencias, está la Fiscalía para que manden sus denuncias", señaló el legislador, quien retó así a las mujeres quienes han sido víctimas de los 140 hombres que participaban en el chat de WhatsApp “Sierra XXX” y “Mega Peda”, grupo de reciente creación.

En este sentido, el legislador aseguró que se encuentra dispuesto a someterse al escrutinio público y de las autoridades para deslindar responsabilidades. "No me burlo de ellas, las mujeres, es más respeto la lucha de ellas y que se haga justicia. No tengo nada que ver, es un tema más personal, yo creo que tienen que esclarecer estas acusaciones", dijo.

Pablo Díaz es primo Donato Vargas, coordinador de Delegados de la Paz del gobierno de Oaxaca

Sobre los cuestionamientos y acusaciones en contra de su primo manifestó que respeta el trabajo de su familiar. "Sí, soy familiar del compañero, es mi paisano y respeto su trabajo, respeto a las compañeras y su lucha. Nunca me burlaría", dijo.

Insistió en que intereses externos pretenden, dijo “embarrarlos” en ese tema al exponer que conoce la Ley Olimpia y las consecuencias en caso de no respetarla.

Pablo Díaz Jiménez fue quien tomó la candidatura a la diputación por el distrito mixe en el 2021, toda vez que Donato Vargas Jiménez era el virtual aspirante, pero ante el escándalo que generaron los señalamientos en su contra por quebrantar la Ley Olimpia, fue bajado de la escena política.

Por lo que Díaz Jiménez logró obtener la curul en dicho proceso electoral; sus homólogas de Morena y del PRI Cony Rueda y María Luisa Matus le cuestionaron su actuar.

