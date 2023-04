Diputados piden acciones legales por hoyo financiero en Puebla por 3 mil 200 mdp

Diputados locales del Congreso de Puebla, van por la cabeza de la titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, María Teresa Castro Corro, luego del boquete financiero que se generó a la administración estatal por 3 mil 200 millones de pesos.

La cantidad de recursos antes citada se deriva a raíz de dos escenarios, el primero por un litigio que inició en 2015 ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) por un monto de 2 mil 600 millones de pesos.

El segundo por la inversión que hizo la titular de la dependencia citada, María Teresa Castro Corro, en Accendo Banco por un monto de 600 millones de pesos, que después se perdieron porque la institución bajó cortinas.

De esta manera, el diputado local y dirigente estatal del PRI, Néstor Camarillo Medina sentenció que el gobierno de Puebla debe emprender acciones legales por semejante boquete financiero, sin importar que estas alcancen a la titular de Planeación y Finanzas, María a Teresa Castro Corro.

El priista comentó que no puede permitirse que una funcionaria, haya apostado” 600 millones de pesos

Se pide la comparecencia de la funcionaria estatal

Destacó que no puede permitirse que una funcionaria, haya “apostado” 600 millones de pesos de los ciudadanos en un banco que después quebró: “Pedimos acciones legales, no importa el que caiga, no importa quien sea, lo que importa es la ley”.

Por su parte, la diputada local del PAN, Mónica Rodríguez Della a Vecchia, pidió en la comisión Permanente del Congreso del Estado de Puebla, la comparecencia de la funcionaria estatal.

Destacó que si la dependencia sabía que perdería el litigio emprendido en 2015 y que corresponde al sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas, porque no decidió acabarlo en su momento para que la deuda del SAT, no creciera hasta los 2 mil 600 millones de pesos.

