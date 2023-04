Xóchitl Gálvez: "La oposición debe ir unida y lograr acuerdos para ganar la CDMX"

La senadora Xóchitl Gálvez, habló sobre la tragedia que sucedió con los migrantes en Ciudad Juárez y de sus aspiraciones para ser Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Aseguró que "se necesita dejar de ver a los migrantes como criminales. Es un reclamo que se ha hecho en Estados Unidos y hay que entender que lo que buscan es llegar a ese país para encontrar una mejor vida".

En entrevista con Mario Maldonado para Noticias de la Mañana en El Heraldo Media Group, la legisladora recordó que el trabajo del Instituto Nacional de Migración debe ser controlar la aduana y no lo han logrado. "Además, el presidente también hizo muchas promesas que no se cumplieron. Los dejaron pasar, les prometieron trabajos, dijeron que iban a cuidarlos y no sucedió".

Gálvez Ruiz dijo se necesita capacitación para poder solucionar las necesidades que presentan los migrantes. "¿Cómo que no estaba el cuate de las llaves?, ¿cómo no tienes una puerta de emergencia?, ¿por qué no hay un hidrante que se pueda mover y meter a la zona del incendio?", lamentó.

"Han habido muchos casos de omisión que no han sido investigados ni castigados"

Xóchitl Gálvez quiere ser jefa de gobierno de la Ciudad de México

El 2024 serán las elecciones presidenciales y también se disputarán nueve gubernaturas, incluyendo la de la Ciudad de México. Al respecto, Xóchitl Gálvez dijo que está muy bien posicionada en las encuestas y esto sólo se debe al arduo trabajo que ha tenido en la administración pública.

"Estoy aquí con puro trabajo. Nunca he puesto un espectacular, un pendón, una sola fotografía pagada con dinero del erario"

Agradeció que esté en un buen lugar en las preferencias de los electores y que eso habla de un reconocimiento de su trabajo. "Hasta estos momentos estoy en buenos números por mi trayectoria y después será tiempo de hacer precampaña, para que me consideren como candidata", abundó.

Sobre los problemas que hay en la Ciudad de México, dijo que "el principal problema es el agua. Esta ciudad se colapsa si no hay agua y hay muchas colonias en donde no hay agua y ya están colapsadas". Además, lamentó que la capital de la República se ha colapsado económicamente y dijo que es necesario relanzar su economía.

Xóchitl Gálvez dijo que piensa que a la ciudad le hace falta que la gobierne una ingeniera y que ella tiene soluciones muy claras y muy puntuales para la capital.

"Debemos ponernos de acuerdo, porque no se trata de un proyecto personal, sino de algo que debe influir en toda la ciudad. El candidato debe ser alguien honesto, que trabaje y que tenga preparación. Pero, si hay piso parejo, no tengo problemas en levantarle la mano al que sea el abanderado elegido"

Podría apoyar a un candidato de la oposición, si tiene más posibilidades de ganar la elección

