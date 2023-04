Un libro, un consejo y una advertencia: la herencia que dejará AMLO a su sucesor

El presidente Andrés Manuel López Obrador dejará una serie de recomendaciones a quien lo suceda en el cargo como que compre un banco, se tengan una aseguradora y se concrete una reforma Poder Judicial de la Federación.

A sus opositores les señaló que, aunque estén contando los días para que termine su cargo pensando que se pueden arreglar con la persona que llegue, dijo: "no anden confiando tanto en eso porque no les vaya a salir alguien más radical, yo soy fresa, bastante fresa".

Desatacó que en el libro "A mitad del camino", habló de los tres primeros años del gobierno por lo que su próximo libro debería hablar de su trabajo hasta concluir su gestión.

“El siguiente libro que será el último, ya no voy a escribir más sobre política, además porque ya me voy a jubilar, pues tendría que ser la otra mitad, pero no, ya decidí (…) Haré un repaso nuevo, desde que empecé, pensando en los jóvenes, todo el proceso completo y además de explicar qué es el humanismo mexicano, teorizar sobre eso”, afirmó.

Adquisición de un banco más grande

Recalcó que dejará unas recomendaciones para el futuro, y expresó que en su gobierno le hubiera gustado adquirir un banco grande.

"Por ejemplo esto de Banamex que están vendiendo, yo ya no quise, por el tiempo, pero ¿por qué el gobierno no tiene su banco?, ¿por qué tenemos que pagar tanto de comisiones? Hablamos de que los 24 bancos que hay en el país, que tienen licencia para cobrar impuestos, y cobran comisiones al gobierno, ¿por qué no un banco para que ahí la gente pague los impuestos además del SAT?". cuestionó.

Al respecto, comentó que en 2022, los bancos tuvieron utilidades por 240 mil millones de pesos. Otra de las recomendaciones que hizo, fue que el gobierno de México debería tener su Aseguradora, ya que en la época neoliberal las privatizaron.

“Imagínense cuánto nos ahorramos (…) que el gobierno busque ahorros y no tenga que pagar tanto”, dijo.

El presidente recalcó que otra cuestión que debería ventilarse sin meterse a vulnerar la autonomía del Banco de México, era saber cómo se manejan los 200 mil millones de doladores de reserva. Afirmó que todo ese dinero qué es de la nación y cuestionó la forma en que se maneja ese dinero en las financieras.

"Decirle a quien vaya a quedar, recomendarle, no te olvides de reformar al Poder Judicial, de ayudar a que se lleve a cabo porque ahí hay un problema", expresó.

Combate a la corrupción

Exhortó a que se debe mantener el combate a la corrupción y criticó el caso que ayer se dieron a conocer, el cual están queriendo liberar a Daniel Arizmendi, criminal mejor conocido como "El Mocha Orejas".

Por último señaló que se debe moralizar a México, combatir la corrupción. Indicó que hay opositores que están contando los días porque ya quieren que desocupen el cargo presidencial, por ello,

"Que no anden confiando tanto en eso porque no les vaya a salir alguien más radical, yo soy fresa, bastante fresa, ya me estoy aburguesando", sentenció.

