“Quien tenía la llave no estaba”: revelan la verdad detrás de la tragedia migrante de Ciudad Juárez

“Quien tenía la llave no estaba”, fueron las palabras con las que el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló la razón por las cuales no hubo quién abriera la puerta que impidió la salida de las personas que fueron alcanzadas por las llamas en un centro de detención del Instituto Nacional de Migración.

En un video publicado en redes sociales, se muestra el momento en el que los indocumentados tratan de abrir uno de los accesos mientras el fuego se propaga a sus espaldas en el lugar ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua. Derivado de estos hechos, 40 hombres perdieron la vida, mientras que 28 más resultaron con diversas heridas.

Durante la conferencia reiteró que esta situación fue una de las que más lo marcó. FOTO: Presidencia.

Una llave impidió que salvaran sus vidas

El mandatario sostuvo la versión de que el incendio se propagó después de que los detenidos en este punto prendieran unas colchonetas a modo de protesta, debido a que presuntamente iban a ser deportados a sus países.

“Ahora sucede esta desgracia, lamentable, de que todo indica de que una protesta, le prenden fuego a unas colchonetas, y se produce un incendio y sobre todo hay intoxicación porque la puerta estaba cerrada porque quien tenía la llave no estaba”, dijo al término de la conferencia matutina de este martes en Palacio Nacional.

“Desde luego los que prendieron fuego no estaban pensando de que la puerta estaba cerrada, porque nadie actúa de esa manera, no van a suicidarse, era una protesta y lamentablemente sucede esta desgracia”. manifestó.

Las personas trataron de escapar, pero no pudieron hacerlo. FOTO: INM.

No es seguro ser migrante

El mandatario lamentó las condiciones de riesgo que enfrentan los indocumentados durante sus trayectos a través del país y los cuales buscan terminar casi siempre en Estados Unidos.

“Constantemente tenemos problemas de accidentes en trailers, recientemente, o hace relativamente poco en Chiapas también perdieron la vida muchos migrantes", dijo.

Ya los llevan a casa

Durante el viernes 7 de marzo inició la repatriación de los cuerpos de las víctimas del incendio. Los destinos que seguirán los ferétros son los siguientes:

Colombia.

El Salvador.

Guatemala.

Venezuela

Sus cadáveres fueron regresados a sus lugares de origen. FOTO: Cuartoscuro.

El presidente de México dio a conocer el pasado 31 de marzo que buscaría una reforma al Instituto Nacional de Migración para evitar más tragedias como la ocurrida en Ciudad Juárez. Posteriormente, el mandatario se reunió con Alejandro Solalinde para buscar estrategias a fin de proteger a los viajeros.

“Hace diez días, una semana, hasta les puedo dar el día y la hora, me reuní con el padre Solalinde y tratamos el tema antes de la desgracia y llegamos al acuerdo de que se va a crear un consejo. Y le dije, aunque tú no puedes legalmente sí de manera honoraria que estés, un consejo para buscar que no se violen los derechos humanos de los migrantes, que se les proteja.

El sacerdote se ha opuesto a que continúen las actividades del INM, pero reconoce que es necesario un cambio de fondo y no de nombre para atender esta problemática.

Hay protección a los migrantes

Dijo además que los migrantes que cruzan por México son retenidos para evitar que sean víctimas de secuestro que se registra en estados como Guanajuato, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, entre otros estados. Recordó el caso de los secuestrados en San Luis Potosí les cobraron 60 mil pesos por liberarlos.

Por segundo día consecutivo, el presidente evitó hablar sobre la reforma al Instituto Nacional de Migración y de la permanencia de su titular, Francisco Garduño ya que dijo que esperará el resultado de la investigación de la Fiscalía General de la República.

Decenas de migrantes fueron secuestrados. FOTO: FGE SLP

Afirmó que antes de la tragedia en Ciudad Juárez, ya había hablado con el padre Alejandro Solalinde para un cambio en el INM. Reiteró que se deben atender las causas que originan la migración para atemperar los flujos.

“Secuestran a migrantes las bandas, afortunadamente se liberaron a muchos de los que estaban secuestrados en Matehuala. Intervino el gobierno de Guanajuato y de San Luis con el apoyo de la Federación”, informó.

“Procuramos que se les ofrezcan opciones de trabajo y albergues en el sur sureste, sin embargo, ellos vienen con un propósito, llegar a Estados Unidos”.

