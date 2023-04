Claudia Sheinbaum llama a continuar con la transformación del país

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX, llamó a continuar con la transformación del país, pues consideró que no es tiempo de regresiones políticas.

“Hay quien lo critica, nos critica, a la Cuarta Transformación, porque quieren regresar a esos privilegios, a la corrupción de los presidentes de antes, y hoy no podemos permitir que haya regresiones, hay un camino, que es el camino de la Transformación”, afirmó.

Al impartir la conferencia magistral Políticas Públicas en Beneficio de la Ciudadanía, en Morelos, la mandataria capitalina destacó los principios que rigen a la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México, así como el concepto de Humanismo Mexicano, que ha significado un cambio de visión de cómo gobernar y servir a los habitantes.

Claudia Sheinbaum impartió la conferencia magistral Políticas Públicas en Beneficio de la Ciudadanía

FOTO: Especial

“Somos distintos ahora, los que venimos del movimiento, porque dejamos de mirar a los de arriba y porque dedicamos nuestra vida, todo lo que esté en nuestras manos para beneficio de los demás, esa es la virtud del Humanismo Mexicano”, señaló frente a los más de 3 mil asistentes.

Sheinbaum Pardo aseguró que no es tiempo de regresiones políticas, por lo que llamó a evitar el saqueo de recursos e hizo hincapié en la importancia de la soberanía mexicana.

Resalta programas sociales y combate a la violencia de género

A la par, la mandataria capitalina señaló que la CDMX aún se enfrenta a grades retos; no obstante, destacó que se ha podido ayudar a los grupos más vulnerables a través de los programas sociales.

Ante ello, resaltó las medidas tomadas por su administración para combatir la violencia de género, como la atención ofrecida en las 27 “LUNAS” y la creación de la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Feminicidio.

También remarcó los espacios que ha ganado la participación política de las mujeres a nivel nacional y las medidas para garantizar la paridad de género en los cargos públicos.

Hizo hincapié en la soberanía mexicana

FOTO: Especial

En este sentido, reconoció la elección de Guadalupe Taddei Zavala, como la nueva consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), mujer honesta y defensora de la democracia.

“Hoy tenemos una presidenta del Instituto Nacional Electoral, pero no solo es importante la importancia que han tenido las mujeres en la vida pública. Hoy la presidenta del INE es una mujer honesta, que va a defender la democracia de nuestro país, no como los antiguos, que también solo defendían privilegios. No se nos olviden esos principios”, aseveró.

Durante su gira de trabajo por Morelos, se reunió con el gobernador Cuauhtémoc Blanco y sostuvo una reunión con empresarios integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación en Morelos, donde hablaron de la importancia de generar desarrollo sustentable para contribuir a la mejora del medio ambiente.

