La consejera electoral Karina Ivonne Vaquera denuncia violencia política de género a Efrén Ortiz de Nueva Alianza

La consejera electoral mexiquense, Karina Ivonne Vaquera Montoya, denunció por violencia política en razón de género al representante electoral de Nueva Alianza, Efrén Ortiz Álvarez, y solicitó una prueba pericial, una técnica, para acreditar dicha conducta mediante el análisis de manifestaciones verbales, lenguaje corporal y microexpresiones.

Fue ante la Oficialía de Partes del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) que ingresó el Procedimiento Especial Sancionador (PES), que deberá ser primero tramitado por dicha autoridad administrativa, y si da lugar, remitirse a los tribunales.

El recurso que ingresó Vaquera Montoya se desprende de señalamientos que Ortiz Álvarez realizó en su contra en una sesión del Consejo General del IEEM el 23 de enero, donde la cuestionó por poner a debate la renovación de las camionetas para las consejerías en este 2023.

La consejera electoral argumentó que pedirá la pericial, porque en la mayoría de casos donde se comete violencia política en razón de género al no estar el criterio de cuestión de género, no opera y no se sanciona o amonesta a los responsables. Y consideró necesario que discuta posibles reformas al PES, pues se creó para que de manera expedita se atendiera esta violencia, aunque muchos casos quedan impunes.

“Lo que yo estoy aquí planteando es también poder presentar y que se lleve a cabo una prueba técnica, que es un pericial que lo que nos va a permitir es determinar a través del lenguaje corporal, de las microexpresiones que se da, y sumado al lenguaje, lo que implica una violencia”, externó.

En entrevista, Vaquera Montoya aclaró que hace mes y medio no se dio un debate porque el tema no formaba parte del punto de acuerdo, y por ello, denunció, que trato con dolo dañar su imagen pública al injuriarla. Lamentó que se normalice este tipo de violencia al justificar que así son los debates políticos. Llamó que cambiar este tipo de estereotipos patriarcales en el que los hombres ponen qué temas o no están a debate.

En dicha sesión Efrén Ortiz manifestó que era “politiquería” que sacara el tema de la adquisición de camionetas, y no denunciara otros hechos de corrupción. Incluso, recordó que el IEEM ella había gastado un millón de pesos en su consejería por rotación de personal o el gasto mensual de 10 mil pesos en casetas.

“Puedo debatir sin ningún problema, no hay que confundir el debate puede ser muy duro, muy ríspido pero además hay otra cosa, que tiene que revisarse, porque este tipo de criterio de los debates se ha dado para quienes están contendiendo en una contienda política”, declaró la integrante del IEEM.

En entrevista, el representante electoral de NAEM, Efrén Ortiz, consideró que más que un tema de violencia política en razón de género, es un tema personal. Además. consideró que el actuar de Karina Vaquera es un síntoma de intolerancia y ya no podrá garantizar imparcialidad, ni objetividad en la elección a gobernador.

Manifestó que la funcionaria electoral tiene el derecho a recurrir a dicha acción, pero se defenderá en las tres instancias jurisdiccionales, porque está convencido que no cometió dicho acto y recordó que en muchas ocasiones ha condenado la violencia contra las mujeres.

“Yo soy un feminista convencido he dicho en reiteradas ocasiones en el seno el Consejo General, que no podemos tolerar la violencia política contra las mujeres, ningún tipo de violencia”, declaró.

Calificó de irresponsable que se quiera utilizar dicha herramienta jurídica y legal al que tienen derecho las mujeres, y una intolerancia extrema que ahora ya no se pueda hacer gestos o señas en los debates.

“Imagínate ahora resulta que ya no puedes hacer gestos, ya no puedes hacer movimientos, ya puedes mover las manos porque hay una persona que se incomoda, no, me parece el extremo de la intolerancia total”, declaró.

El representante electoral urgió a sentar el precedente de que las mujeres con cargo público, pueden ser señaladas si actúan irresponsablemente o cometen un acto de corrupción. En dicho contexto, recordó que Vaquera Montoya es la consejera que le cuesta más al IEEM, al retomar el tema de rotación de personal y el gasto en casetas.

“Yo también estoy en mi derecho de defender y posteriormente a dar mis puntos de vista y ojalá que ya empecemos a sentar un precedente para que las mujeres que ocupan un cargo en la administración pública sepa que si actúan irresponsablemente, si incurren en actos de corrupción serán señaladas”, consideró.

Cabe recordar que hasta febrero en el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) se tenían cuatro asuntos por violencia política en razón de género, de los cuales sólo uno había sido remitido a los tribunales.

A nivel país opera un registro nacional de hombres y mujeres que han sido sancionados por cometer dicha conducta. Hasta el pasado se tenían 366 registros y de ellos 272 estaban activos. En el caso de la entidad sólo una persona ha sido sancionada. Los estados con más casos son Oaxaca, 89; Veracruz, 35; Tabasco,30; Chiapas, 19; y Baja California y Sonora con 14 cada uno.

Sigue leyendo:

Familiares de Cynthia Nataly protestan en la marcha por el 8M en búsqueda de verdad y justicia

El Senado de la República dedica la sesión a las mujeres de México