La científica mexicana Rosario Sánchez defiende el agua

La doctora Rosario Sánchez Flores es diplomática, científica, mamá de dos pequeños e investigadora de mantos acuíferos transfronterizos entre México y Estados Unidos.

Nació en Saltillo, Coahuila, “donde tuve una infancia muy feliz, con unos padres admirables. Mi papá siempre cuidó la naturaleza y mi mamá me dijo una vez que no le tuviera miedo al trabajo duro”, contó en entrevista con El Heraldo de México Rosario Sánchez, quien estudió Relaciones Internacionales en el Tec de Monterrey, después una maestría en Estudios Diplomáticos en la Ciudad de México, para más tarde realizar un doctorado en la Universidad de Texas A&M, donde comenzó a estudiar los mantos acuíferos y se convirtió en una defensora del agua.

Hoy es investigadora senior en el Instituto de Recursos Hídricos en la Universidad de Texas A&M. Ha hecho diversas publicaciones científicas sobre los mantos acuíferos y acuñó el término transboundariness, que se usa en investigaciones para hacer referencia al valor estratégico que un acuífero adquiere al estar ubicado en una región fronteriza.

Ella fundó el Foro Permanente de Aguas Binacionales, que en la actualidad tiene más de 200 miembros entre académicos, especialistas, ONG y empresas.

Comenzó siendo parte de la Universidad de Texas, pero desde 2022 se transformó en una institución sin fines de lucro y ahora es un organismo global independiente que difunde información científica y promueve el cuidado del agua.

Desde ese foro, Sánchez Flores promueve la iniciativa Women in Science, que busca impulsar a las mujeres en la ciencia. Además, ha impartido diversas conferencias en México y en Estados Unidos.

A lo largo de su experiencia académica y laboral se ha convertido en un referente obligado al tratar los temas de aguas transfronterizas y su aprovechamiento entre México y Estados Unidos. En 2019, fue seleccionada una de las 50 Mujeres Más Influyentes del estado de Coahuila.

“En un futuro me veo aun estudiando temas del agua, porque esta crisis puede ponerse peor; siempre me va a preocupar el agua”, indicó.

